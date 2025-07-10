Міністр закордонних справ Андрій Сибіга / © Getty Images

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Зустріч «коаліції охочих», яка відбудеться під час Конференції з відновлення України в Римі 10–11 липня, буде присвячена передусім безпеці та посиленню міжнародного тиску на Росію.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в етері телемарафону.

Він підтвердив, що на полях Конференції відбудеться окрема зустріч країн, які входять до «коаліції охочих», і озвучив основні питання, що стоятимуть на порядку денному.

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«Під час цієї зустрічі ключовим елементом, безумовно, буде безпека; кроки, які необхідно здійснити спільно нам, аби підняти ціну агресії для Росії в продовженні війни; як змусити Росію до справедливого миру; як змусити Росію до перемирʼя, які конкретні додаткові елементи допомоги потрібні Україні», — заявив Сибіга.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленький зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Ватикані.

Ми раніше інформували, що Україна та США обговорили посилення протиповітряної оборони та санкцій проти Росії.