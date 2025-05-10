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Зустріч "Коаліції охочих" в Києві завершилась: Макрон тепло розпрощався з Зеленським
Макрон запевнив Зеленського у подальшій підтримці України.
У Києві 10 травня завершилась одноденна зустріч «Коаліції охочих». Президенти України та Франції, Володимир Зеленський та Еммануель Макрон розпрощались як давні друзі, із обіймами.
Відео цього моменту опублікував президент Франції Еммануель Макрон у соціальній мережі X.
«Розраховуй на нас, друже», — коротко написав Макрон під відео.
Нагадаємо, під час зустрічі «Коаліції охочих» у Києві лідери України, Франції, Британії, Німеччини та Польщі ухвалили рішення про розміщення миротворчого контингенту в Україні після припинення вогню.