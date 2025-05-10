ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
354
Час на прочитання
1 хв

Зустріч "Коаліції охочих" в Києві завершилась: Макрон тепло розпрощався з Зеленським

Макрон запевнив Зеленського у подальшій підтримці України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Еммануель Макрон та Володимир Зеленський попрощались в Києві

Президенти України та Франції попрощались у Києві після зустрічі «Коаліції охочих» / © скриншот з відео

У Києві 10 травня завершилась одноденна зустріч «Коаліції охочих». Президенти України та Франції, Володимир Зеленський та Еммануель Макрон розпрощались як давні друзі, із обіймами.

Відео цього моменту опублікував президент Франції Еммануель Макрон у соціальній мережі X.

«Розраховуй на нас, друже», — коротко написав Макрон під відео.

Нагадаємо, під час зустрічі «Коаліції охочих» у Києві лідери України, Франції, Британії, Німеччини та Польщі ухвалили рішення про розміщення миротворчого контингенту в Україні після припинення вогню.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie