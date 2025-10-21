Зустріч Лаврова і Рубіо несподівано відклали: джерела CNN назвали причини

Сергій Лавров і Марко Рубіо. / © Associated Press

Зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, яка очікувалася цього тижня, відкладена.

Про це повідомили CNN джерела у Білому домі

“Очікувана попередня зустріч між ключовими помічниками світових лідерів у закордонних справах цього тижня була відкладена, принаймні наразі”, - розповів співрозмовник видання.

Наразі точна причина, чому зустріч перенесли, не відомо. Втім, одне з джерел повідомило, що Рубіо та Лавров мають різні очікування щодо можливого припинення вторгнення Росії до України.

CNN наголошує, що не було одразу зрозуміло, який вплив матиме перенесення цієї зустрічі на очікуваний саміт президента США Дональда Трампа та “фюрера” РФ Володимира Путіна в угорському Будапешті.

“Президент Трамп послідовно працював над пошуком мирного та дипломатичного вирішення, щоб припинити цю безглузду війну та зупинити вбивства. Він мужньо взаємодіяв зі сторонами з усіх боків і зробить усе можливе для досягнення миру”, - заявила у коментарі CNN заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Розмова Рубіо і Лаврова телефоном

Зауважимо, американський Держдепартамент повідомив про розмову телефоном між Рубіо та Лавровим, яка відбулася 20 жовтня. Зазначається, що політики обговорили “наступні кроки” після розмови Трампа і Путіна минулого тижня щодо можливого припинення війни в Україні.

Зокрема, Рубіо “наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви та Вашингтона співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа”.

Своєю чергою, Кремль назвав розмову “конструктивною дискусією”, яка стосувалася “можливих конкретних кроків для реалізації домовленостей”, досягнутих Трампом і Путіним під час розмови.

Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило CNN, що після цієї розмови американські чиновники відчули, що позиція Росії недостатньо еволюціонувала за межі своєї максималістської позиції.

Наразі, зі слів співрозмовника видання в адміністрації Трампа, Рубіо навряд чи рекомендуватиме перенесення зустрічі Путіна-Трампа наступного тижня. Втім, переговори Рубіо та Лавров цілком ймовірно можуть знову відбутися цього тижня.

