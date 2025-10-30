Зустріч лідерів Китаю та США: Трамп заявив про готовність Сі приєднатися до мирних зусиль

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп / © Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай приєднається до зусиль Вашингтону щодо завершення війни в Україні.

Про це йдеться у трансляції Білого дому.

Спілкуючись із журналістами на борту літака, він зазначив, що питання України на зустрічі «піднімалося дуже серйозно і на це пішло багато часу». Сі Цзіньпін, за його словами, допоможе Штатам у встановленні миру в Україні.

«Обидва будемо працювати разом, щоб подивитися, чи зможемо чогось досягти. Ми погоджуємося, що сторони, знаєте, міцно зчепилися й воюють, і іноді доводиться дозволити їм воювати, мабуть. Це божевілля. Але він допоможе нам, і ми працюватимемо разом над питанням України», — заявив очільник Білого дому.

Водночас Трамп зазначив, що багато зробити лідери нібито не зможуть.

«Він уже давно купує нафту в Росії і забезпечує значну частину Китаю. І, знаєте, можу сказати, що Індія поводиться дуже добре в цьому питанні, але ми справді не обговорювали нафту. Ми говорили про співпрацю, щоб побачити, чи зможемо завершити цю війну», — сказав Трамп.

Американський лідер додав також, що хоч війна в Україні безпосередньо і не зачіпає ні Китай, ні США, він хотів би «щоб це вже закінчилось».

«Мені не подобається бачити, як шість, сім, вісім тисяч молодих людей, переважно солдатів, гинуть», — заявив він.

Він додав, Вашингтон заробляє гроші на війні в Україні, маючи на увазі закупівлю країнами ЄС американської зброї для України за програмою PURL.

«Ми постачаємо зброю НАТО. Вони купують її за повною ціною, купують зброю, а потім передають її, мабуть, переважно Україні», — підсумував Трамп і повторив, що Китай та США спробують завершити війну РФ в Україні.

Раніше Сі Цзіньпін похвалив Трампа перед самітом, відзначивши його внесок у припинення війни в Газі. Також китайський лідер запропонував об’єднатись заради вирішення світових конфліктів.

Нагадаємо, 30 жовтня у Південній Кореї відбулася зустріч Трампа та Сі, на якій сторони обговорили зняття напруги у взаєминах країн, а також тему завершення війни в Україні.