Зустріч лідерів України та Італії: Зеленський розкрив подробиці розмови з Мелоні

У четвер, 9 січня, в Італії відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Політики обговорили кілька важливих тем.

Про головні моменти зустрічі президент розповів на своїй сторінці на платформі X.

"Одразу після зустрічі у форматі "Рамштайн" я прибув до Італії, де провів переговори з Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Серед ключових тем нашої розмови — зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до цьогорічної Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі", – повідомив Зеленський.

Він також висловив подяку Італії та італійському народові "за їхню непохитну підтримку".

"Разом ми можемо наблизити справедливий мир і зміцнити наші колективні позиції", – наголосив український президент

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден скасував останню заплановану закордонну поїздку до Італії за кілька годин до вильоту через лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Він мав зустрітись у Римі із Мелоні, Зеленським та Папою Римським.

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