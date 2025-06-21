Зустріч Лукашенка з Келлогом: політолог розповів, що стоїть за переговорами в Мінську

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Захід намагається з’ясувати позицію Мінська щодо можливого військового загострення після навчань «Захід-2025», і водночас попередити про наслідки участі.

Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко у соцмережі Facebook коментуючи нещодавню зустріч лідера Білорусі Олександра Лукашенка з американським генералом Кітом Келлогом.

«Я не вірю в історії про Лукашенка-миротворця, який ледве що не стане посередником в переговорах РФ–Україна. Чому? Та тому, що він не може впливати на Путіна. Від слова ніяк», — заявив Денисенко.

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За його словами, навіть якщо припустити, що Лукашенко справді захотів би виступити в ролі нейтрального майданчика, після 2022 року Україна категорично відмовляється від будь-якого білоруського посередництва: «Перелік „чому ні“ можу продовжити, але поки достатньо».

Окремо Денисенко висміює ще одну популярну серед білоруських коментаторів теорію про те, що Келлог міг передавати через Лукашенка певне послання для лідера КНР Сі Цзіньпіна. «Більшої маячні складно вигадати. Але білорусам вона чомусь подобається», — іронізує експерт.

Замість усіх цих фантастичних сценаріїв, Денисенко пропонує цілком прагматичне пояснення: Келлог приїхав «помацати пульс» Білорусі.

«Келлог мав „поміряти температуру“ готовності/неготовності Білорусі стати плацдармом для майбутнього теоретичного наступу росіян на Прибалтику, Польщу або Україну після навчань „Захід-2025“», — вважає Денисенко.

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При цьому він упевнений: Лукашенко не наважиться надати свою територію для нового наступу РФ. Причина — Китай, який виступає проти дестабілізації у Європі, оскільки потребує нормальних економічних відносин із ЄС.

«Напад через Білорусь на Україну і, тим більше, країну ЄС буде аргументом для погіршення тих самих стосунків і втратою надприбуткового бізнесу», — підкреслив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спецпредставник США Кіт Келлог зустрівся з білоруським диктатором Олександром Лукашенком у Мінську.

Восени 2025 року на території Білорусі розпочнеться активна фаза спільних навчань із Росією. Прикордонники застерігають: це може мати наслідки для безпеки України. Заступник начальника факультету Генерального штабу Військової академії Білорусі Андрій Богодель повідомив, що на спільних російсько-білоруських військових навчання «Захід-2025» можуть відпрацьовувати тактичні ядерні удари та застосування балістичної ракети «Орешнік».

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