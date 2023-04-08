Зустріч Макрона та Сі Цзіньпіна може стати початком на шляху до миру в Україні - Bloomberg

У Парижі не очікують того, що керівництво КНР повністю змінить бік конфлікту.

Зустріч французького президента Еммануеля Макрона та лідера Китаю Сі Цзіньпіна може стати початком шляху для подальшої спільної роботи щодо досягнення миру в Україні.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

"Париж і Пекін погодилися підтримати будь-які зусилля з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права у спільній заяві, яка не виправдала сподівань президента Франції Еммануеля Макрона щодо його триденного візиту до Китаю", - пише видання.

Джерело Bloomberg - високопоставлений французький чиновник стверджує, що в Парижі не очікують того, що керівництво КНР повністю змінить бік конфлікту. Однак Макрон сподівався переконати свого китайського колегу використати свій вплив на президента-диктатора Росії Володимира Путіна, щоб допомогти припинити війну.

Тим часом Сі Цзіньпіна утримався від згадок Росії чи Путіна у публічних висловлюваннях. Зобов’язання Китаю не вийшли за межі їхньої пропозиції з 12 пунктів щодо припинення конфлікту, пишуть автори матеріалу. Втім, що у Франції також вважають добрим сигналом на шляху до початку мирних переговорів.

"Майже п’ять годин, які Макрон і Сі провели разом, справді проклали шлях для подальшої спільної роботи над досягненням миру, вважає високопосадовець Франції", - пише Bloomberg.

Поїздка президента Франції до КНР

Еммануель Макрон 5 квітня розпочав триденний візит до Китаю. За його словами, Пекін може відігравати важливу роль у мирних зусиллях завдяки своїм тісним відносинам із Москвою.

Під час зустрічі з китайським колегою Макрон сказав Сі Цзіньпіну, що розраховує на нього, щоб "привести Росію до тями" щодо війни в Україні. Президент Франції також висловив переконання, що може розраховувати на те, що Китай спонукає Росію до розсудливості.

Своєю чергою, лідер Китаю Сі Цзіньпін виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше". Сі висловив думку, що можна буде знайти "політичне рішення та збалансований, ефективний і стійкий сценарій європейської безпеки".

7 квітня Макрон провів ще одну неформальну зустріч із Сі Цзіньпіном. Наприкінці церемонії чаювання лідери Франції та Китаю домовилися про приватну вечерю, під час якої вони, ймовірно, знову говоритимуть про війну в Україні.

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