Зустріч міністрів оборони Великої Британії і Франції скасували через будівництво Австралією атомних підводних човнів

Зустріч була скасована на прохання Парижа.
Зустріч міністрів оборони Франції Флоранс Парлі і Великої Британії Бена Уоллеса, яка повинна була відбутися на цьому тижні, була скасована через невдоволення Парижа рішенням Австралії про будівництво атомних підводних човнів в рамках нової угоди між країнами.
Про це повідомляє The Guardian.
Чиновники повинні були провести двосторонню зустріч в Лондоні і виступити на дводенному заході аналітичного центру "Франко-Британська рада".
Співголова ради Пітер Рікеттс підтвердив, що збори були перенесені на більш пізній термін. Тим часом британські джерела повідомили газеті, що вони сподівалися, що зустрічі продовжаться.
"У нас міцне і тісне партнерство в області оборони з французами в якості надійних союзників", — сказав один зі співрозмовників.
Париж обурений тим, що Австралія відмовилася від вигідного контракту на нові дизельні підводні човни з французьким підрядником.
За інформацією ЗМІ, зустріч була скасована на прохання Парижа.
Як повідомлялося, в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США.
Австралія, Великобританія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких введені в дію в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Тому Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".
Також посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни і ідеологічних забобонів".
Відзначимо, в останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.
Додамо, що, за інформацією ЗМІ, США, Великобританія і Австралія погодили деталі військового альянсу без участі Франції.
Зауважимо, що ситуацію, викликана відмовою Австралії від закупівлі французьких підводних човнів, обговорять найближчими днями президентом Франції Емманюель Макрон і його американський колега Джо Байден.
Також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон раптово заявив, що його країна любить Францію і прагне налагодити відносини з нею після скандалу в зв'язку з операцією AUKUS і розірвання контракту на постачання французьких підводних човнів Австралії.