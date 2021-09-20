Зустріч міністрів оборони Великої Британії і Франції скасували через будівництво Австралією атомних підводних човнів

Зустріч була скасована на прохання Парижа.

Зустріч міністрів оборони Франції Флоранс Парлі і Великої Британії Бена Уоллеса, яка повинна була відбутися на цьому тижні, була скасована через невдоволення Парижа рішенням Австралії про будівництво атомних підводних човнів в рамках нової угоди між країнами.

Про це повідомляє The Guardian.

Чиновники повинні були провести двосторонню зустріч в Лондоні і виступити на дводенному заході аналітичного центру "Франко-Британська рада".

Співголова ради Пітер Рікеттс підтвердив, що збори були перенесені на більш пізній термін. Тим часом британські джерела повідомили газеті, що вони сподівалися, що зустрічі продовжаться.

Також читайте Дипломатичний демарш: чому Франція відкликала своїх послів у США та Австралії

"У нас міцне і тісне партнерство в області оборони з французами в якості надійних союзників", — сказав один зі співрозмовників.

Париж обурений тим, що Австралія відмовилася від вигідного контракту на нові дизельні підводні човни з французьким підрядником.

За інформацією ЗМІ, зустріч була скасована на прохання Парижа.

Як повідомлялося, в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США.

Австралія, Великобританія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких введені в дію в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Тому Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".

Також посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни і ідеологічних забобонів".

Відзначимо, в останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.

Додамо, що, за інформацією ЗМІ, США, Великобританія і Австралія погодили деталі військового альянсу без участі Франції.

Зауважимо, що ситуацію, викликана відмовою Австралії від закупівлі французьких підводних човнів, обговорять найближчими днями президентом Франції Емманюель Макрон і його американський колега Джо Байден.

Також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон раптово заявив, що його країна любить Францію і прагне налагодити відносини з нею після скандалу в зв'язку з операцією AUKUS і розірвання контракту на постачання французьких підводних човнів Австралії.

Новини тижня: чому Франція відкликала своїх послів зі США та Австралії

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання