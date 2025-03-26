Україна та Франція обговорюють спільне виробництво зброї: перші подробиці зустрічі Умєрова з Лекорню

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна обговорює з Францією запуск спільного виробництва зброї, розвиток українського військово-промислового комплексу та збільшення військової допомоги. Його зустріч з французьким міністром оборони Себастьяном Лекорню відбулась у середу, 26 березня, у Парижі, напередодні саміту "коаліції охочих".

Про це повідомило оборонне відомство України.

Умєров не уточнив, яку саме зброю вироблятиме майбутнє спільне з французами підприємство. Водночас він додав, що під час зустрічі обговорювались посилення ЗСУ, військова допомога Україні та подальше зміцнення безпекової підтримки. Щодо постачання зброї, йшлося насамперед про системи ППО, ракети та інші боєприпаси, а також про літаки та бронетехніку.

"Окремо обговорили гарантії безпеки для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні та Європі, а також підготовку до саміту на рівні лідерів держав за головування Франції. Вдячний Франції за послідовну підтримку від першого дня повномасштабного вторгнення", – зазначив Рустем Умєров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 березня прибув до Франції з офіційним візитом. Зустріч з президентом Франції має відбутись цього ж дня ввечері.

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