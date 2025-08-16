Зустріч на Алясці: як Путін "спалився" перед усім світом через Україну

Путін / © Associated Press

На прес-конференції після саміту з президентом США Дональдом Трампом російський лідер Володимир Путін продемонстрував, що його позиція щодо України залишилася незмінною. Один вислів президента Росії дав зрозуміти, що Кремль не планує відмовлятися від війни та підкорення України.

Про це пише BILD.

«Я не раз говорив, що для Росії події в Україні пов’язані з фундаментальними загрозами нашій національній безпеці. Ми переконані, що, щоб українське врегулювання носило стійкий та довгостроковий характер, мають бути усунені всі первопричини кризи, про які ми неодноразово говорили», — заявив Путін, підкресливши, що його цілі залишаються незмінними.

Філіпп Пятов, оглядач BILD, зазначає: «Російський диктатор намагався виглядати ввічливо, хвалити президента США і демонструвати готовність до миру. Але всього одним реченням він показав, що не має наміру завершувати війну проти України».

За словами експерта, Путін використовував всі доступні дипломатичні прийоми: зачитував слова з листа, кілька разів дякував Трампу, навіть застосував слово «війна» щодо України, хоча в Росії офіційно дозволено говорити лише про «спеціальну військову операцію».

«Старий агент КГБ знає, як справити враження. Але одне речення чітко дало зрозуміти: його позиція щодо війни проти України не змінилася. Кремль все ще вважає, що українська влада має бути усунена, а збройні сили розбиті», — додає Пятов.

Путін також повторив популярну фразу Трампа: «Якби Трамп був на посту президента у 2022 році, війни б не було». Проте реальність показує, що цілі Кремля щодо України залишаються незмінними: контроль над державою та усунення її незалежності.

Нагадаємо, вчора на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Однією із тем розмови стала війна проти України.

Звісно президент РФ Володимир Путін вкотре згадав про «дружню, братерську Україну».

Він назвав ситуацію в Україні «трагедією» та «болем для Росії». Він заявив, що Москва нібито зацікавлена у «довгостроковому врегулюванні» конфлікту.

А також запевнив, що під час саміту на Алясці лідери досягли «певного взаєморозуміння», яке може відкрити «дорогу до миру».