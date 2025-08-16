Зустріч на Алясці: пастор Трампа зробив важливу заяву щодо України

Марк Бернс / © Associated Press

15 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Подію прокоментував духовний радник американського лідера Марк Бернс, назвавши саміт «вирішальним моментом для нації та світової боротьби за свободу».

Про це він написав у соцмережі «Х».

Він наголосив, що США мають стояти на боці правди й справедливості. Він нагадав, що Україна неодноразово погоджувалася на припинення вогню, тоді як Росія продовжувала застосовувати насильство.

«Мир не досягається шляхом замовчування жертв чи винагороди за агресію. Він приходить тоді, коли ми твердо стоїмо на принципах», — заявив Бернс.

Бернс підкреслив, що настав час не для «порожніх жестів», а для сміливого лідерства. На його думку, Сполучені Штати повинні служити не «Богу хаосу», а «Богу справедливості», що вимагає твердої позиції поруч із Україною та чесної розмови з владою.

Нагадаємо, європейські лідери разом із президентом США Дональдом Трампом обговорили можливість надання Україні гарантій безпеки у випадку досягнення мирної угоди. Як повідомив один із європейських чиновників, мова йшла про механізм, схожий на дію Статті 5 НАТО, яка передбачає колективний захист країн-членів у разі нападу, але без офіційного залучення самого Альянсу.

Конкретних деталей запропонованих гарантій поки немає, так само як і чіткого механізму їх реалізації.

За даними джерел, Трамп був обережним у питанні можливого залучення американських військових чи ресурсів до оборони України. Водночас європейські держави висунули ідею створення так званих «сил запевнення» для України, але наголосили, що ці сили не зможуть діяти без підтримки з боку США, які повинні стати ключовим «страхувальним елементом».