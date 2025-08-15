- Дата публікації
Зустріч на Алясці: США назвали склад своєї делегації
Став відомий склад американської делегації, яка представлятиме США на саміті з Росією на Алясці.
Адміністрація президента США Дональда Трампа опублікувала склад делегації, яка візьме участь у переговорах на Алясці між очільником Білого дому та президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це пишуть видання Sky News та Reuters.
Відповідно до заяви Білого дому, разом із Трампом участь у саміті на Алясці візьмуть державний секретар, кілька міністрів, а також директор Центрального розвідувального управління.
Склад делегації США на Алясці:
державний секретар США Марко Рубіо;
міністр фінансів Скотт Бессент;
міністр торгівлі Говард Лутнік;
директор ЦРУ Джон Реткліфф;
спеціальний представник президента Стів Віткофф;
прессекретарка Керолайн Левітт.
Нагадаємо, раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що саміт Путіна з Трампом на Алясці розпочнеться о 22:30 за київським часом. У складі російської делегації будуть Ушаков, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.
Зауважимо, водночас у Білому домі стверджують, що зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про відсутність очікувань підписання будь-яких документів за підсумками саміту Путіна і Трампа. За словами Пєскова, під час зустрічі обговорювати питання, «пов’язані з українським врегулюванням».