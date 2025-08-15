ТСН у соціальних мережах

Зустріч на Алясці: США назвали склад своєї делегації

Став відомий склад американської делегації, яка представлятиме США на саміті з Росією на Алясці.

Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

Адміністрація президента США Дональда Трампа опублікувала склад делегації, яка візьме участь у переговорах на Алясці між очільником Білого дому та президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пишуть видання Sky News та Reuters.

Відповідно до заяви Білого дому, разом із Трампом участь у саміті на Алясці візьмуть державний секретар, кілька міністрів, а також директор Центрального розвідувального управління.

Склад делегації США на Алясці:

  • державний секретар США Марко Рубіо;

  • міністр фінансів Скотт Бессент;

  • міністр торгівлі Говард Лутнік;

  • директор ЦРУ Джон Реткліфф;

  • спеціальний представник президента Стів Віткофф;

  • прессекретарка Керолайн Левітт.

Нагадаємо, раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що саміт Путіна з Трампом на Алясці розпочнеться о 22:30 за київським часом. У складі російської делегації будуть Ушаков, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Зауважимо, водночас у Білому домі стверджують, що зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про відсутність очікувань підписання будь-яких документів за підсумками саміту Путіна і Трампа. За словами Пєскова, під час зустрічі обговорювати питання, «пов’язані з українським врегулюванням».

