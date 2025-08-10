Зустріч на Алясці: стало відомо, чи запросять США Зеленського — Reuters

© ТСН

Реклама

Президент США відкритий для тристороннього саміту з Путіним і Зеленським. Але наразі Білий дім планує двосторонню зустріч на Алясці, про яку просив кремлівський диктатор.

Про це повідомив представник Білого дому, пише Reuters.

Деталі

Як зазначається, європейські лідери в суботу, 9 серпня, вітали плани президента США Дональда Трампа зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення припинення війни в Україні. Вони наголосили на необхідності чинити тиск на Москву та захищати інтереси безпеки України та Європи.

Реклама

Трамп планує зустрітися з Путіним на Алясці в п’ятницю, 15 серпня. Глава США заявив, що сторони, включаючи президента України Володимира Зеленського, близькі до угоди, яка може покласти край конфлікту тривалістю у три з половиною роки.

«Президент США відкритий для тристороннього саміту з Путіним і Зеленським, але поки що Білий дім планує двосторонню зустріч на прохання Путіна, повідомив представник Білого дому. З російськими та українськими офіційними особами не вдалося оперативно зв’язатися для отримання коментарів щодо перспектив тристоронньої зустрічі», — йдеться у повідомленні.

Подробиці потенційної угоди поки не розголошуються. Водночас Трамп заявив, що вона включатиме «деякий обмін територіями до взаємного добра». Це може вимагати від України поступитися значною частиною своєї території, що, на думку Зеленського та його європейських союзників, лише підштовхне російську агресію.

Раніше у Times написали: коли президент США Дональд Трамп оголосив Аляску місцем проведення саміту з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, найбільше цьому зрадів республіканський губернатор цього великого штату Майк Данліві.

Реклама

«Аляска — найстратегічніше місце у світі: вона розташована на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі і Тихим океаном на півдні. Лише дві милі відокремлюють Росію від Аляски — жодне інше місце не грає такої важливої ролі в нашій національній обороні, енергетичній безпеці та арктичному лідерстві», — заявив тоді Данліві.

Проте саміт на американській території дає Путіну ще одну важливу перевагу: він не ризикує бути заарештованим за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом. Річ у тім, що США не визнають юрисдикції цього органу в Гаазі.