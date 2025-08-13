Зустріч на Алясці: Зеленський розкрив головну умову для завершення війни

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із президентом США та європейськими партнерами узгодив п’ять спільних принципів щодо завершення війни. Центральною темою майбутньої зустрічі на Алясці, за його словами, має стати негайне припинення вогню.

Про це він заявив за підсумками розмови з Трампом.

“Сьогодні ми у спільній позиції обговорили це з президентом Сполучених Штатів. Перед цим відбулася координаційна розмова. Ми узгодили п’ять принципів, про які вже сказав Фридрих. Я вдячний йому за лідерство у цьому напрямку”, — зазначив Зеленський.

Реклама

Глава держави підкреслив, що всі питання, які стосуються України, повинні вирішуватися виключно за участі української сторони. Він наголосив на необхідності підготовки тристороннього формату переговорів, у центрі яких стоятиме питання припинення вогню та гарантії безпеки.

За словами президента, якщо Росія не погодиться на перемир’я під час зустрічі на Алясці, гарантії безпеки мають бути посилені.

Зеленський також розповів, що Путін намагається створити ілюзію здатності окупувати всю Україну, здійснюючи тиск на фронті напередодні переговорів. Він назвав це блефом, так само як і твердження російського керівництва про неефективність санкцій.

“Санкції працюють і б’ють по воєнній економіці Росії. Так, у неї більше зброї, зокрема артилерії — у три рази. Але й втрат у Росії в три рази більше. Це факт”, — наголосив він.

Реклама

Президент заявив, що Путін не зацікавлений у мирі, а прагне окупації всієї України. Він закликав до подальшого тиску на РФ — як американськими, так і європейськими санкціями, адже союз міжнародних партнерів здатен зупинити війну.

Нагадаємо, цієї п’ятниці, 15 серпня, в США, у штаті Аляска станеться зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа і Путіна. Головною темою, як очікується, стане війна в Україні.

Відомо, що Росія покладає великі надії на саміт Трампа і Путіна. Мир не є однією з них. Про це пишуть західні ЗМІ.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що очікує нового ультиматуму від Путіна на переговорах з Трампом.