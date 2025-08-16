Зустріч на Алясці: ЗМІ проаналізували мову тіла Трампа та Путіна (фото)

Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН

Президент США Дональд Трамп і очільник Росії Володимир Путін привітали один одного як старі друзі під час зустрічі на Алясці. Сказати, що їхній прийом був теплим — було б майже применшенням.

Про це пише британське агентство Reuters, яке проаналізувало мову тіла Трампа та Путіна.

Двоє чоловіків потиснули один одному руки та торкнулися один одного за руку, демонструючи явну прихильність, зазначили журналісти.

Путін, який прибув на територію США на запрошення Трампа, попри те, що в багатьох інших частинах світу його вважають воєнним злочинцем через війну з Україною, широко посміхнувся, майже ледь помітно.

Володимир Путін і Дональд Трамп / © politico.com

Картинка була вражаючою, також пише CNN: усміхнений Володимир Путін визирав з вікна броньованого лімузина Дональда Трампа, коли вони проїжджали повз ряд камер, встановлених на злітній смузі на Алясці.

Поки що мова тіла на саміті була зовсім не холодною, вважають журналісти. Коли Путін наближався до Трампа червоною доріжкою, президент США кілька разів поплескав у долоні, вітаючи його на американській землі вперше за 10 років. Вони потиснули один одному руки та разом пішли до лімузина Трампа.

Пізніше, коли вони сідали за стіл для зустрічі, і Трамп, і Путін кілька разів посміхнулися, хоча обличчя Трампа здебільшого залишалося кам’яним.

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Фото з відкритих джерел

Видання зазначає, що президент Росії відомий тим, що передає свій спосіб мислення своєю поставою. Колишні президенти США коментували його звичку сутулитися в кріслі під час розмови, демонструючи свою байдужість.

Він не сутулився на Алясці. Натомість, сидів нахиливши руки вперед, коли розпочалася зустріч, спостерігаючи, як клацають камери, а репортери вигукують запитання без відповідей.

Володимир Путін і Дональд Трамп

Reuters нагадало, що Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд за звинуваченням у воєнному злочині — депортації сотень дітей з України. Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав установчий договір МКС, відхилив ордер як недійсний.

Трамп давно рекламував свою дружбу з Путіним і, хоча нещодавно погрожував наслідками, якщо Москва не припинить бойові дії з Києвом, не виконав цих погроз.

Нагадаємо, у Путіна запитали, коли він припинить вбивати цивільних в Україні. У відповідь він лише посміхнувся.