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Зустріч "найвищого рівня" з Путіним: Зеленський сказав, кого ще запросить на переговори
Зеленський розповів Макрону, що на своїй зустрічі з Путіним хоче бачити представників Європи.
Президент Володимир Зеленський очікує, що РФ невдовзі відповість на пропозицію України провести зустріч «на найвищому рівні» до кінця серпня.
Про це глава держави сказав у розмові зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.
Зеленський розповів Макрону про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі.
«Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи», — заявив він.
Зауважимо, що під зустріччю «на найвищому рівні» Зеленський мав на увазі особисті переговори з Путіним.
Президенти також обговорили євроінтеграційний шлях України
«Домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно», — додав Зеленський.
Крім того, Зеленський розповів Макрону роботу антикорупційної інфраструктури України. Він запевнив, що його законопроєкт «гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них».
Нагадаємо, що 23 липня делегації України та Росії втретє зустрілися в Туреччині, щоб обговорити припинення війни.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна та Росія «в загальних рисах згодні» щодо необхідності проведення зустрічі президента Зеленського з Путіним.