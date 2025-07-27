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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зустріч "найвищого рівня" з Путіним: Зеленський сказав, кого ще запросить на переговори

Зеленський розповів Макрону, що на своїй зустрічі з Путіним хоче бачити представників Європи.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зеленський розповів Макрону про свої очікування від зустрічі з Путіним

Зеленський розповів Макрону про свої очікування від зустрічі з Путіним / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський очікує, що РФ невдовзі відповість на пропозицію України провести зустріч «на найвищому рівні» до кінця серпня.

Про це глава держави сказав у розмові зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Зеленський розповів Макрону про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі.

«Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи», — заявив він.

Зауважимо, що під зустріччю «на найвищому рівні» Зеленський мав на увазі особисті переговори з Путіним.

Президенти також обговорили євроінтеграційний шлях України

«Домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно», — додав Зеленський.

Крім того, Зеленський розповів Макрону роботу антикорупційної інфраструктури України. Він запевнив, що його законопроєкт «гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них».

Нагадаємо, що 23 липня делегації України та Росії втретє зустрілися в Туреччині, щоб обговорити припинення війни.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна та Росія «в загальних рисах згодні» щодо необхідності проведення зустрічі президента Зеленського з Путіним.

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