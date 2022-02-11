Зустріч "нормандської четвірки": сторони "висловили прихильність" режиму тиші на Донбасі

За словами Єрмака, подальша ефективність перемовин залежить від дотримання режиму тиші.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що на сьогоднішніх перемовин сторони заявили про важливість режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це Єрмак сказав 11 лютого під час пресконференції у Берліні за підсумками майже 9-годинних перемовин радників лідерів "нормандського формату".

"Всі сьогодні висловили повну прихильність, незалежно від будь-яких умов, до режиму припинення вогню. Це дуже важливо. Тільки в атмосфері виконання режиму припинення вогню є дійсно можливість продовжувати перемовини", — сказав керівник ОП.

Раніше Андрій Єрмак анонсував нові зустрічі в "нормандському форматі".

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