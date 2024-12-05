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Зустріч ОБСЄ: Сибіга вийшов із зали перед початком виступу Лаврова

Зустріч ОБСЄ: Сибіга вийшов із зали перед початком виступу Лаврова

Фото: МЗС України

Слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра Сергєя Лаврова.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Перед цим, наприкінці свого виступу, як передає відомство, він назвав його воєнним злочинцем.

Також на відео видно, що слідом за Сибігою покидають зал інші міністри.

Нагадаємо, Сибіга зазначив, що Україна не наполягає на своєму невідкладному вступі до НАТО під час війни.

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