Зустріч ОБСЄ: Сибіга вийшов із зали перед початком виступу Лаврова

Слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра Сергєя Лаврова.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Перед цим, наприкінці свого виступу, як передає відомство, він назвав його воєнним злочинцем.

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Також на відео видно, що слідом за Сибігою покидають зал інші міністри.

Нагадаємо, Сибіга зазначив, що Україна не наполягає на своєму невідкладному вступі до НАТО під час війни.

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