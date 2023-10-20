Зустріч Орбана і Путіна: у США стурбовані відносинами Угорщини та РФ

Сполучені Штати Америки заявляють, що стурбовані відносинами Угорщини з країною-агресоркою Росією. У Вашингтоні вважають рішення прем'єра Віктора Орбана зустрітися з диктатором Володимиром Путіним "тривожним".

Про це йдеться в заяві посольства США в Будапешті, повідомляє Reuters.

Зазначається, що посла США в Угорщині Девіда Прессмана обурило рішення лідера Угорщини "підтримувати людину, чиї війська відповідальні за злочини проти людства в Україні".

"Поки Росія завдає ударів по мирним українцям, Угорщина благає про бізнес", - наголошує дипломат.

Своєю чергою, помічник угорського прем'єр-міністра Балаш Орбан заперечив критику США. З його слів, Будапешту "остогидло лицемірство" американського посла.

Reuters наголошує, що відносини між Будапештом і Вашингтоном загострилися торік через зволікання Угорщини з ратифікацією вступу Швеції до НАТО. Країна виступає проти багатьох ініціатив блоку щодо підтримки України в протистоянні російській агресії та отримує більшу частину сирої нафти та газу з Росії.

Як повідомлялося, 18 жовтня у китайському Пекіні Віктор Орбан та диктатор РФ Володимир Путін зустрілися. Серед тем переговорів двох друзів була і війна в Україні.

Під час зустрічі Орбан назвав війну РФ проти України "воєнною операцією".Після цієї скандальної заяви очільник адміністрації голови уряду Угорщини Гергей Гуяш намагався виправдати свого шефа. Мовляв, президент США Джо Байден неодноразово зустрічався з Путіним.

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