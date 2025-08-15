ТСН у соціальних мережах

Політика
286
1 хв

Зустріч Путіна і Трампа: Білий дім оприлюднив подробиці

Переговори розпочнуться об 11:00 за місцевим часом.

Автор публікації
Олена Капнік
Трамп і Путін.

© Getty Images

Зустріч президента США Дональда Трампа і диктатора Росії Володимира Путіна місті Анкоридж на Алясці розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Про це повідомили в Білому домі, пише Reuters.

За даними адміністрації, Трамп вирушить з Білого дому о 6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) у п’ятницю, а залишить Анкоридж о 17:45 (04:45 в суботу за Києвом) за місцевим часом того ж дня. Повернення до Вашингтона очікується вранці 16 серпня.

Зауважимо, це буде перша особиста зустріч лідерів США та Росії від червня 2021 року.

Нагадаємо, у Кремлі також розповіли подробиці зустрічі Путіна і Трампа на базі американських ВПС "Елмендорф-Річардсон". Зокрема, зустріч розпочнеться з розмови тет-а-тет у присутності перекладачів. Потім переговори президентів у складі делегацій відбудуться за формулою "5 на 5".

Тим часом президент США заявив, що нібито не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню за підсумками зустрічі з Путіним. Водночас Трамп заявив: якщо переговори з Путіним не принесуть результату, “я нікому не телефонуватиму”.

