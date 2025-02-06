Зустріч Путіна і Трампа: в Росії назвали приблизні дати

В Держдумі РФ кажуть, що на зустрічі можуть бути обговорені найактуальніші питання світової політики, зокрема й Україна.
Зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа може відбутися у лютому-березні.
Про це заявив депутат Державної думи Росії, лідер фракції ЛДПР Леонід Слуцький.
Приблизні терміни саміту російського диктатора та американського лідера Слуцький назвав після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
"Тут не повинно бути кавалерійських наскоків. Робота вимагає серйозної підготовки, яка перебуває у просунутій стадії. Найближчим часом з'явиться інформація про зустріч", – заявив російський депутат.
За його словами, на зустрічі можуть бути обговорені найактуальніші питання світової політики: Україна, Близький Схід, система міжнародних відносин на найближче майбутнє.
"Коли вона (зустріч – ред.) відбудеться – лютий чи березень – не загадуймо і дамо лідерам можливість до неї підготуватися", – сказав Слуцький.
До слова, як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, зустріч глави держави Володимира Зеленського і Трампа може відбутися найближчим часом.
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