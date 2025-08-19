Зустріч Путіна і Зеленського: у Білому домі повідомили про підготовку

Керолайн Левітт / © Associated Press

Наразі триває підготовка до зустрічі російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.

Як передає Sky News, Левітт запитали про зміну позиції Дональда Трампа. Перед зустріччю з Володимиром Путіним президент США заявив, що наступною буде тристороння зустріч, але потім він сказав, що це буде зустріч між Росією та Україною, а потім тристороння зустріч з Путіним, Зеленським та ним самим.

Були припущення, що на Трампа вплинув Путін.

За її словами, і Зеленський, і Путін готові сісти за стіл переговорів.

«І тому наша команда національної безпеки допоможе обом країнам зробити це. Зрештою, президент (Трамп — Ред.) завжди казав, що у цій війні є сфери розбіжностей, які мають обговорити та вирішити ці дві країни. І тому він хоче, щоб ці дві країни вели пряму дипломатію», — каже спікерка Білого дому.

Вона додала, що Трамп погоджується з ідеєю зустрічі президента Зеленського та Путіна, і що підготовка до цієї зустрічі вже триває. Путін пообіцяв це Трампу, каже Левітт.

Нагадаємо, Politico повідомило сьогодні, що коли Трамп учора зателефонував диктаторові Росії, щоб запропонувати свою присутність на зустрічі між ним і Зеленським, Путін сказав: «Вам не потрібно приходити».

Раніше повідомлялося, що Путін у розмові з Трампом запропонував зустріч із Володимиром Зеленським у Москві. Проте український лідер відмовився їхати до РФ.