Зустріч Путіна із Зеленським: експерт пояснив, коли переговори лідерів матимуть сенс

Допоки Росія має ресурс для ведення агресивної війни, президент держави-агресорки Володимир Путін буде погоджуватися на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським лише для того, щоб оголосити про свою перемогу. Україну категорично не влаштовує такий результат переговорів на рівні лідерів.

На цьому наголосив український аналітик Сергій Гармаш в коментарі телеканалу «Київ24».

«Путін піде на таку зустріч, коли буде підготовлений якийсь документ, який його задовільняє. Тобто йому потрібен якийсь підсумок цієї зустрічі, з яким він може повернутися до Москви і повідомити, що він переміг». — зазначив експерт.

Гармаш додав, що зустріч лідерів, яка дасть можливість Путіну оголосити про перемогу, Україні не потрібна.

«На Путіна може вплинути лише коли він зрозуміє, що він не може виграти, коли до нього дійде. Коли він побачить, що в нього немає ресурсу», — наголосив аналітик.

При цьому Сергій Гармаш зазначив, що у Кремля все ще залишаються можливості для гри, особливо на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, що дає агресору надію на нові ресурси.

На його думку, справжні зрушення щодо переговорів на рівні лідерів стануть можливими лише тоді, коли ЗСУ почнуть системно тиснути на ворога на фронті, а Путін усвідомить, що не може забезпечити росіянам перспективу життя, яка їх задовольнить.

Нагадаємо, нещодавно у Кремлі заявили, що російський диктатор Путін готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але має для цього свої умови. Йдеться про те, що потенційна зустріч можлива для завершення вже досягнутих угод.