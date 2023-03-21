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Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна: у США розказали, як це вплине на війну РФ проти України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна: у США розказали, як це вплине на війну РФ проти України

Фото: Associated Press

У США вважають, що Китай повинен закликати Росію припинити війну проти України.

У Білому домі вважають, що зустріч диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна, не пришвидшить закінчення війни Росії проти України. 

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, пише Sky News.

У Білому домі вважають, що Росія та Китай прагнуть, щоб світ "грав за їхніми правилами", проте стосунки цих держав складно назвати союзницькими. Кірбі наголосив, що Сі повинен був закликати Росію припинити війну проти України, якщо Китай хоче відігравати конструктивну роль. 

"Ми не бачили нічого з того, що сказали Сі та Путін, що змусило б нас повірити в те, що війна в Україні скоро закінчиться", - заявив він.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони два дні проводили зустрічі. Одна з ключових тем – війна РФ проти України та китайський "мирний план".

Президент Зеленський повідомив, що Україна запропонувала Китаю взяти участь у реалізації формули миру

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1022
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