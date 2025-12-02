Зустріч Путіна та Віткоффа: у Кремлі зробили заяву про "важливий день для миру"

Стів Віткофф і Володимир Путін / © Associated Press

Зустріч президента Росії Володимира Путіна та спецпосланця президента США Стіва Віткоффа 2 грудня у Москві буде важливою для миру і розпочнеться вже за кілька годин.

Про це заявили представник Росії на переговорах зі США Кирило Дмітрієв та речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Дмитрієв назвав цей день важливим для миру.

«Команда, яка розробила мирну угоду президента Трампа щодо Гази, перебуватиме в Москві, щоб просувати мирний порядок денний Трампа в Україні», — висловився представник РФ на переговорах зі США.

Своєю чергою Пєсков повідомив, що зустріч Путіна та Віткоффа має розпочатися через 5 годин (близько 16:00 за Києвом).

Речник президента РФ додав, що Москва хоче врегулювати «український конфлікт» «на багато покоління вперед».

До слова, аналітики ISW прогнозують, що під час зустрічі з Віткоффом Путін відкине умови мирного плану щодо України. Ця зустріч відбудеться після «напружених» переговорів Віткоффа із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у Флориді 1 грудня. Аналітики переконані, що саме Росія перешкоджає переговорам, наполягаючи на своїх військових вимогах, водночас прагне уникнути іміджу «перешкоди для закінчення війни».