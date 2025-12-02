ТСН у соціальних мережах

Політика
2325
1 хв

Зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером завершилася: перші деталі

Переговори між диктатором РФ та представниками США, серед яких були спеціальний посланник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер, тривали понад чотири години.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером

Зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером / © Associated Press

Зустріч диктатора Росії Володимира Путіна з делегацією США у складі спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера завершилася.

Про це передає CNN.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство «РІА», Віткофф прибув до посольства США в Москві.

У своєму короткому дописі в соціальних мережах представник РФ Кирило Дмитрієв назвав переговори «продуктивними».

Нагадаємо, що перед зустріччю усміхнений Путін сказав Віткоффу, що радий його бачити, і запитав його про їхню та Джареда Кушнера прогулянку по Красній площі.

У The Spectator пояснили, що росіяни неспроста водили Кушнера і Віткоффа по Москві — це був психологічний трюк і «витончений сигнал Росії».

