- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2325
- Час на прочитання
- 1 хв
Зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером завершилася: перші деталі
Переговори між диктатором РФ та представниками США, серед яких були спеціальний посланник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер, тривали понад чотири години.
Зустріч диктатора Росії Володимира Путіна з делегацією США у складі спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера завершилася.
Про це передає CNN.
Як повідомляє російське пропагандистське агентство «РІА», Віткофф прибув до посольства США в Москві.
У своєму короткому дописі в соціальних мережах представник РФ Кирило Дмитрієв назвав переговори «продуктивними».
Нагадаємо, що перед зустріччю усміхнений Путін сказав Віткоффу, що радий його бачити, і запитав його про їхню та Джареда Кушнера прогулянку по Красній площі.
У The Spectator пояснили, що росіяни неспроста водили Кушнера і Віткоффа по Москві — це був психологічний трюк і «витончений сигнал Росії».