Зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером / © Associated Press

Реклама

Зустріч диктатора Росії Володимира Путіна з делегацією США у складі спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера завершилася.

Про це передає CNN.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство «РІА», Віткофф прибув до посольства США в Москві.

Реклама

У своєму короткому дописі в соціальних мережах представник РФ Кирило Дмитрієв назвав переговори «продуктивними».

Нагадаємо, що перед зустріччю усміхнений Путін сказав Віткоффу, що радий його бачити, і запитав його про їхню та Джареда Кушнера прогулянку по Красній площі.

У The Spectator пояснили, що росіяни неспроста водили Кушнера і Віткоффа по Москві — це був психологічний трюк і «витончений сигнал Росії».