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Зустріч радників у "нормандському форматі" та допомога від Канади: п'ять новин, які ви могли проспати

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Зустріч радників у "нормандському форматі" та допомога від Канади: п'ять новин, які ви могли проспати

УНІАН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Єлисейський палац - резиденція президента Франції - представ декларацію радників глав держав і урядів "нормандського формату". Читати далі –>
  • У Парижі завершилася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату", у якій взяв участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За результатами заходу було погоджено спільне комюніке та домовлено про наступну зустріч за два тижні в Берліні. Читати далі –>
  • Канада на три роки продовжить та суттєво розширить свою військову тренувальну місію в Україні UNIFIER. Читати далі –>
  • Канада додатково виділить 50 мільйонів канадських доларів (близько 39,5 млн дол. США - ред.) на надання гуманітарної допомоги в Україні та впровадження програм з розвитку. Читати далі –>
  • Якщо РФ нападе на Україну, то газопровід "Північний потік-2" не набуде ладу. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Читати далі –>

Про що домовилися політичні радники "нормандської четвірки" у Парижі | Новини світу

Про що домовилися політичні радники "нормандської четвірки" у Парижі | Новини світу

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