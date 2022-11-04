Сі Цзіньпін у розмові з Шольцем відреагував на загрозу використання ядерної зброї Росією

Голова КНР Сі Цзіньпін під час переговорів з німецьким канцлером Олафом Шольцем наголосив на необхідності протидії застосуванню ядерної зброї, а також загрозам її використання.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на китайську державну телекомпанію.

За його словами, світовій спільноті потрібно "спільно протидіяти застосуванню або загрозам застосування ядерної зброї" та запобігти "ядерній кризі на євразійському континенті".

Китайський лідер висловився про те, що Пекін підтримує зусилля Берліна та Євросоюзу щодо просування мирних переговорів між Києвом і Москвою. Мовляв, "міжнародне співтовариство має спільно підтримати всі зусилля щодо мирного врегулювання" війни Росії проти України. Втім, війну китайський лідер називає "українською кризою".

Сі Цзіньпін закликав дві держави до "розумності та стриманості".

Своєю чергою, Шольц повідомив, що разом з очільником КНР "погодилися з тим, що загрози ядерними ударами безвідповідальні та небезпечні". "Я сказав президенту Сі про важливість впливу Китаю на Росію", - наголосив німецький канцлер.

Правління Сі Цзіньпіна

23 жовтня на ХХ зʼїзді Компартії було затверджено, що Сі Цзіньпін залишається лідером Китаю ще на п’ять років. Слід зауважи ти, що чотири роки тому глава КНР скасував обмеження на два президентські терміни - таким чином дзволив собі правити безстроково.

Надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський називає Сі Цзіньпіна ідеологічною людиною: "Це комуніст. Він вірить в те, що партія веде народ і має всім керувати", - наголосив дипломат.

Російський Андрій Піонтковський зауважує, що Цзіньпін дуже незадоволений російським диктатором Володимиром Путіним. Крім того, лідер Китаю вже планує вирішення своїх питань у постпутінській Росії.

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