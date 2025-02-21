Зустріч США і РФ без України: у Німеччині заявили про "зраду й імперіалізм"

Двосторонні переговори Сполучених Штатів Америки і Росії у Саудівській Аравії про Україну без її участі — це не що інше, як "зрада й імперіалізм".

Про це заявив віцеканцлер Німеччини і кандидат у канцлери від "Зелених" Роберт Габек, повідомляє Tagesschau.

"Те, що вони роблять – це імперіалізм. Це зрада й імперіалізм", — висловився він.

Німецький політик обурений тим, як Вашингтон почав безпосередні перемовини з Москвою. З його слів, в таких діях, можливо, є наміри "поділити Україну", не залучаючи саму Україну до перемовин.

Також, наголосив Роберт Габек, за цих умов обговорювати участь ФРН у потенційному контингенті союзників в межах гарантій безпеки для України поки зарано. Він назвав абсурдними думки про те, що Берлін візьметься "забезпечувати будь-що, що нам пред’являть Росія і адміністрація у США".

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо пояснив, навіщо були потрібні переговори з РФ в Саудівській Аравії. З його слів, слід "підтримувати відносини з Росією, незалежно від того, подобається нам все, що вони роблять, чи ні".

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