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Зустріч США і РФ в Саудівській Аравії: Вашингтон зробив заяву

Зустріч США і РФ в Саудівській Аравії: Вашингтон зробив заяву

Фото: Associated Press

Вашингтон має великі очікування від зустрічі з представниками РФ.

Зустріч представників Сполучених Штатів Америки з російською делегацією у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді – це первинний контакт, який допоможе визначити готовність Москви до переговорів.

Про це заявила речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс, повідомляє Reuters.

Вона наголосила, що зустріч посадовців з Вашингтона і Москви стане продовженням телефонної розмови між президентом Дональдом Трампом і "фюрером" Кремля Владіміром Путіним, яка відбулась минулого тижня.

"Це продовження тієї початкової розмови між Путіним і президентом Трампом про те, чи можливий взагалі цей перший крок, які інтереси, чи можна цим керувати", - наголосила Брюс.

Нагадаємо, сьогодні стартували переговори США та РФ у Саудівській Аравії. Як зазначає російська сторона, держави передовсім обговорюють "возз'єднання у низці економічних сфер".

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