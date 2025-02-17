Про Україну без України: що відомо про зустріч керівництва США та РФ у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії зустрінуться представники Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації.

Їхня зустріч викликала значний резонанс у світовій політиці, зокрема через відсутність української делегації на переговорах.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що Україна не отримала офіційного запрошення на цю зустріч, що викликало занепокоєння в українських владних колах. Зеленський заявив, що будь-які переговори без участі України є неприйнятними, оскільки вони можуть призвести до рішень, які не враховують інтереси країни.

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Переговори у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп заявив 13 лютого 2025 року, що особисто зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним в Саудівській Аравії, повідомляло видання The Hill.

Таку заяву Трамп зробив, через кілька годин після телефонної розмови з очільником РФ.

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Reuters повідомляло, що мета зустрічі – розпочати переговори, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Згодом стало відомо, що у вівторок, 18 лютого в Ер-Ріярді відбудеться зустріч делегацій США та Росії на рівні високопосадовців, повідомив американський портал Axios із посиланням на джерела та NBC News.

Зустріч підтверджують росЗМІ та зазначають, що сторони обговорюватимуть підготовку до можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна.

Видання Reuters зазначає, що переговори в Саудівській Аравії стануть одними з перших за багато років особистих зустрічей на високому рівні між російськими і американськими офіційними особами та мають передувати зустрічі між Трампом і Путіним.

Учасники зустрічі

За даними американських ЗМІ від США на зустрічі будуть:

державний секретар Марко Рубіо;

радник президента з національної безпеки Майкл Волтц;

спеціальний посланець з Близького Сходу Стів Віткофф.

Відомо, що 17 лютого Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії.

Як повідомили росЗМІ у складі російської делегації будуть :

міністр закордонних справ Сергій Лавров;

помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков.

Також, за словами Ушакова, до російської делегації може приєднатися генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Димитріїв.

Агентство CNN зазначає, що Королівство Саудівська Аравія планує відіграти найбільшу роль на переговорах Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації щодо завершення війни в Україні.

У ЗМІ запевнили, що отримали інформацію про деталі переговорів від неназваних джерел у королівстві. Співрозмовник журналістів пояснив, що королівство не буде країною, яка просто надає послуги як майданчик для мирних переговорів. Натомість влада братиме активну участь у контактах США та РФ. Команду саудитів-посередників очолить радник з національної безпеки.

"Реальні мирні переговори"

Державний секретар США Марко Рубіо в неділю 16 лютого заявив, що Україна та Європа братимуть участь у будь-яких реальних переговорах щодо припинення війни Москви.

Він вважає, що зустріч США з Росією цього тижня є шансом побачити, наскільки серйозно налаштований президент Росії, пише Reuters.

Раніше, він заявляв, що найближчі кілька днів визначатимуть, чи серйозно Володимир Путін налаштований на мир, передає BBC.

Також він наголосив, що "одна зустріч не вирішить" війну, а офіційний переговорний процес, який би виступав посередником між Україною, Росією та третіми сторонами, ще не налагоджений.

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"Зрештою, все дійде до певної точки – якщо це будуть справжні переговори, а ми поки що до цього не дійшли, – але якщо це станеться, доведеться втручатися Україні, тому що саме вона зазнала вторгнення, і доведеться втручатися європейцям, бо мають санкції проти Путіна і Росії", – сказав Рубіо.

Раніше стало відомо, що американська влада передала європейським чиновникам анкету, в якій, серед іншого, питалося, скільки військовослужбовців вони могли б виділити для забезпечення мирної угоди між Україною та Росією.

Заплановані переговори в Саудівській Аравії співпали зі спробою США укласти угоду з Києвом щодо природних ресурсів в Україні для інвестицій США.

Чи буде Україна на зустрічі

На Мюнхенській конференції Володимир Зеленський говорив, що Україна не отримувала запрошення на зустріч в Ер-Ріаді.

"Дивно проводити зустріч у такому форматі до того, як ми проконсультувалися з нашими стратегічними партнерами. Наскільки я пам'ятаю, Росія не є таким вже стратегічним партнером", – цитує Axios Зеленського.

Також, Володимир Зеленський повідомив, що разом із першою леді Оленою Зеленською, він відвідає Саудівську Аравію, але цей візит не пов'язаний із переговорами з росіянами. Український президент не розкрив деталей цієї поїздки, наголосивши лише, що ця місія “дуже важлива”.

Про те, що під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії жодні зустрічі з росіянами не заплановані, поінформував також голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Про те, що Україну не запрошували та не інформували про американсько-російські переговори в Саудівській Аравії повідомила також журналістка FoxNews з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Українська урядова делегація 16 лютого розпочала робочий візит до Саудівської Аравії, де вже відбулася зустріч із майже сотнею місцевих підприємців.

Візит спрямований на зміцнення економічних зв’язків та залучення інвестицій у ключові сфери – енергетику, сільське господарство, інфраструктуру, державно-приватне партнерство та приватизаційні можливості загальним обсягом понад 500 мільйонів доларів. Про це повідомила перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"У наступні дні заплановані десятки зустрічей, які мають підготувати візит Президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Ми працюємо над підписанням важливих економічних договорів із країнами регіону", – зазначила Свириденко.

Що каже Зеленський

Президент України заявив в інтерв'ю NBC News, що один світовий лідер не зможе домовитися з Володимиром Путіним без участі України.

"Путін не хоче миру", – заявив Зеленський. "Але я думаю, що він дійсно трохи наляканий президентом Трампом. І у нього є шанс – він сильний, і він може підштовхнути Путіна до мирних переговорів".

Водночас Зеленський закликав Трампа зберігати вірність Україні під час будь-яких контактів із російським керівництвом. Він підкреслив, що Києву буде "дуже важко" вижити без військової допомоги США, та висловив сподівання, що Україна залишатиметься в пріоритеті американської адміністрації.

Також, він розповів, що Україна не визнаватиме будь-які домовленості про себе без своєї участі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україна не братиме (участі – ред.). Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України (як такі – ред.), які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати", – наголосив Зеленський.

На його думку, у цих перемовинах є "двосторонній трек", і вони мають на це право, якщо в них є двосторонні питання. Президент додав, що про це говорили і раніше, однак лише тепер "стали публічно говорити".

Зеленський також сказав, що його запланований на 18 лютого офіційний візит до Саудівської Аравії "не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників Сполучених Штатів і Росії".

Президент України поцікавиться про переговори у спадкового принца, прем'єр-міністра Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.

Глава держави також повідомив, що порушить про зниження цін на нафту. Зеленський вважає, що це може зробити президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про те, що Захід озвучив шокувальні умови для припинення війни в Україні.

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