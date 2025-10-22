ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
739
Час на прочитання
1 хв

Зустріч Трамп і Путіна таки буде?: Орбан зробив заяву

За словами Орбана, саміт Трампа і Путіна в Будапешті відбудеться, «коли настане час.»

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Дональд Трамп і Володимир Путін

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що підготовка до зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна у Будапешті триває.

Про це політик повідомив у Facebook.

За словами Орбана, зустріч Трампа з Путіним відбудеться тоді, «коли настане час.»

«Сіярто (очільник МЗС Угорщини — ред.) перебуває у Вашингтоні. Підготовка до мирного саміту триває. Дата поки не визначена. Коли настане час — ми його організуємо», — йдеться в заяві угорського прем’єра.

Нагадаємо, 21 жовтня видання NBC News та Axios повідомили, що Білий дім призупинив підготовку до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Президент США вважає, що сторони не готові до переговорів. Також не планується додаткова особиста зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Згодом Білий дім підтвердив, що Трамп не планує зустрічатися з Путіним в Угорщині у «найближчому майбутньому» після того, як телефонна розмова між переговірниками щодо підготовки до саміту зірвалася.




