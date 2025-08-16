Зустріч Трампа і Путіна: лідери Європи зробили спільну заяву

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Європейські лідери опублікували спільну заяву після переговорів президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці. Вони вважають, що наступним кроком мають бути подальші переговори за участю президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у заяві європейських політиків, повідомляє CNN.

“Лідери привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру”,– йдеться у тексті.

Реклама

Європейські посадовці наголошують, що готові працювати з Трампом і Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи. Також вкотре політики наголосили на тому, що Україна має мати “незламні гарантії безпеки”.

“Не повинно бути жодних обмежень на збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО”, - наголошують у заяві.

Окрім того, Європа обіцяє надалі підтримувати Україну та далі тиснути на агресорку Росію. Зокрема, через санкції та “ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир”.

Заяву опублікували президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніо Коста, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джоджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александер Стубб та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Реклама

Нагадаємо, ексглава Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер розніс зустріч Трампа і Путіна. З його слів, “фюрер” здобув перемогу під час переговорів на Алясці. Натомість “Трамп не отримав нічого”.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь також розкритикував зустріч Трампа з Путіним. На його думку, цей саміт не приніс жодних результатів. Американський політик також розкритикував очільника Білого дому, який “назвав Володимира Путіна своїм чудовим другом”.