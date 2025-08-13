ТСН у соціальних мережах

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці не матиме ефекту: дипломат пояснив причину

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не розуміє мети Путіна, а його позиція відірвана від реальності.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Путін і Дональд Трамп

Путін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

Коефіцієнт корисної дії зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Путіна в Анкориджі буде мінімальним, а, можливо, й узагалі відсутнім.

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Роман Безсмертний.

«Трамп не може створити умови для угоди з Путіним по тій простій причині, що він не розуміє і не приймає мету, яку переслідує Путін. Він узагалі далекий від усвідомлення того, з чим має справу», — наголосив дипломат.

За словами Безсмертного, замість того, щоб разом з Європою знищити «російське мракобісся», Трамп його легалізує і фактично реанімує.

«Справа не в умовах, які створює Дональд Трамп, а в тому, що Путіну важливо побути поруч із Трампом чи європейськими політиками, бо це його легалізує», — пояснив він.

Дипломат додав, що злочини Путіна не мають строку давності, і рано чи пізно він буде притягнутий до відповідальності, навіть якщо Трамп тимчасово поверне його до міжнародної політики.

«Трамп не розуміє мети Путіна, якою є знищення Української держави, українського етносу та нації. Будь-яка пауза — лише передишка перед продовженням війни», — підкреслив Безсмертний.

Він зауважив, що плани Кремля виходять далеко за межі України й охоплюють відновлення імперського впливу РФ до кордонів 1991 року.

«Ми ще почуємо і до Аляски, і після Аляски про „усунення першопричин“, але це лише інформаційна пауза у використанні кремлівської пропаганди», — сказав він.

На думку дипломата, позиція Трампа та його команди відірвана від реальності та не відповідає міжнародно-правовим нормам.

«Після будь-яких угод війська РФ мають покинути територію України, має відбутися суд над винуватцями, а жертви війни повинні отримати сатисфакцію. Все інше — це блудослів’я Трампа, яке не приведе до позитивного результату», — підсумував Безсмертний.

Раніше повідомлялося, що в Москві заявили, що диктатор Путін «зменшив апетити» щодо України, аби тільки досягти угоди з Трампом.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує тиску з боку Росії, а також побоюється, що на зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Путін може висунути ультиматум щодо виведення ЗСУ з Донбасу в обмін на мир.

