Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що сказали про Україну

На Алясці відбулася зустріч колишнього президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Однією із тем розмови, за словами Кремля, стала війна проти України.

Про це пишуть росЗМІ.

Путін назвав ситуацію в Україні «трагедією» та «болем для Росії». Він заявив, що Москва нібито зацікавлена у «довгостроковому врегулюванні» конфлікту.

«Ситуація на Україні — це трагедія і тяжка біль для Росії. Ми хочемо, щоб урегулювання носило довгостроковий характер», — цитують Путіна російські ЗМІ.

Кремль стверджує, що під час саміту на Алясці лідери досягли «певного взаєморозуміння», яке може відкрити «дорогу до миру».

Також Путін стверджує, «що війни на Україні не було б, якщо б був президентом США».

За словами Путіна, РФ зацікавлена в тому, щоб покласти кінець українській кризі.

«РФ готова працювати над безпекою України», — зазначив глава РФ.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрів російського диктатора Володимира Путіна на Алясці червоною доріжкою на злітній смузі, військовим прольотом, дружніми рукостисканнями та короткою поїздкою на своєму президентському лімузині.

За аналізом Politico це був вражаючий прийом для Путіна, який був глобальним ізгоєм з моменту свого вторгнення в Україну у 2022 році.

Образ усміхненого Путіна, який від’їжджає в лімузині Трампа, може викликати побоювання в Україні та Європі, де лідери закликали Трампа дотримуватися твердої лінії щодо російського диктатора, якого багато хто підозрює в тому, що він прагне виграти час, відновивши свої стосунки з Трампом, але не бажає припиняти війну.