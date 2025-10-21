Зустріч Трампа і Путіна однаково відбудеться: експерт назвав причину

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН

Наступна зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним однаково відбудеться, в Будапешті чи поза ним. Очільник Кремля розуміє, що вона потрібна американському лідеру набагато більше, ніж йому, тому просто тягне час.

Таку думку політолог, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач висловив на своїй Facebook-сторінці.

«Політична інтуїція мені підказує, що наступна зустріч Трампа з Путіним усе одно відбудеться, в Будапешті чи поза ним. Путін розуміє і відчуває, що вона потрібна Дональду Фредовичу (так його називають в російських спецслужбах) набагато більше ніж йому, тому й торгується, ухиляється, викручується, просто тягне час. Це помітно і без інтуїції…» — йдеться у дописі політолога.

Він також пояснив, навіщо ця зустріч Трампу. Зокрема, Горбач вказав на любов президента США до лестощів.

«Він доволі примітивна особистість, йому хочеться лестощів. Трамп хоче почути наживо, а не лише телефоном, як Путін його хвалитиме за 8 чи 9 воєн, які він начебто зупинив. Ще й на брифінг вийде з цим повідомленням», — написав експерт.

Він додав, що лестощі — це найкоротший і найдешевший шлях до серця президента США.

Щоправда, для Трампа не всі лестощі мають однакову вагу, і все залежить від символічної ваги самого суб’єкта, зауважив Горбач. Так, американський лідер сприймає російського диктатора як рівновеликого партнера і у психологічному сенсі дивиться на нього знизу вгору.

«Путін для Трампа бажаний партнер, це очевидно. Роздратування його незговірливістю швидко минає, долається одним телефоном дзвінком із Кремля. Це зацикленість, запрограмованість, рефлексивний контроль…» — вважає політолог.

Він також прогнозує, що «війна не закінчиться, поки Трамп буде президентом», а Путін не відмовиться від спокуси зруйнувати США «руками корисного ідіота».

Нагадаємо, 16 жовтня Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним домовився зустрітися з ним у Будапешті.

Саміту Трампа та Путіна мала передувати запланована на цей тиждень зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, однак вона була відкладена. За даними CNN, причина — різні очікування сторін щодо припинення війни в Україні. Водночас перенесення саміту президентів двох держав наступного тижня поки що не планується.

Своєю чергою заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заперечив інформацію CNN про відкладення зустрічі Рубіо та Лаврова. Рябков заявив, що домовленості про конкретну дату не було, тому «не можна відкласти те, про що не було домовленості».