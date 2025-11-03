Зустріч Трампа і Путіна: президент Фінляндії запропонував місце і час

Трамп і Путін / © Getty Images

Реклама

Президент Фінляндії Александер Стубб припустив, що американський лідер Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін могли б провести нову зустріч в Африці. Вона може відбутись наприкінці листопада — на саміті G20.

Про це пише Yle.

Стубб не розкрив подробиць своєї ідеї, але Трамп ще у серпні заявляв, що не поїде до ЮАР, адже влада країни здыйснюэ «геноцид» білого населення. Окремо спікер Кремля Дмитро Пєсков казав, що російський лідер також не поїде на саміт.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що передумав брати участь у саміті, зазначивши, що розчарований темпами переговорів з Росією. Також Трамп запровадив нові санкції про Росії.

Володимир Путін гнівно відреагував на нові обмеження, назвавши їх «недружнім актом».

Тим часом у Туреччині заявили, що готові прийняти у Стамбулі четвертий раунд переговорів між Москвою та Києвом. Однак Пєсков сказав, що наразі немає необхідності зустрічатися Путіну з Трампом.