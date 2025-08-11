Зустріч Трампа і Путіна: Туск зробив застереження про вигоду Росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна на Алясці застеріг від силових змін національних кордонів.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Туск заявив, що російська влада мусить усвідомити — Захід не прийме умов Москви, які означатимуть захоплення української території.

«Російсько-українська війна не може принести вигоду Росії лише тому, що вона є агресором», — наголосив політик.

«Ми всі знаємо, що Росія становитиме загрозу для країн регіону, включно з Польщею, ще багато років. Ми не можемо дозволити Росії виходити з цього конфлікту зміцненою та переконаною, що вона може безкарно порушувати кордони або захоплювати чужі території, і що світ погодиться на це», — додав очільник польського уряду.

Він також наголосив, що рішення про можливий обмін територіями та інші умови миру не можуть бути узгоджені без участі України.

«Для безпеки Польщі важливо дотримуватися принципу: нічого про Україну без України, так само, як ми хотіли б, щоб ніхто і ніколи не вирішував щось про Польщу без нашого суверенного рішення», — висловився Туск.

Нагадаємо, після розмови з президентом України Володимиром Зеленським напередодні, Туск заявив про певні сигнали та відчуття, що в Україні може відбутися «заморожування конфлікту».

Зауважимо, зустріч Трампа з Путіним в Алясці запланована на 15 серпня. У Євросоюзі виступають за те, аби на саміт був запрошений і Зеленський. Зокрема, віцепрем’єр-міністр — міністр нацоборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що запрошення президента України на зустріч у нинішній ситуації було б найкращим рішенням.

За словами сенатора Ліндсі Грема, на зустрічі в Алясці Трамп і Путін обговорюватимуть «обмін територіями» між РФ та Україною.

За інформацією Bloomberg, лідери держав-членів Євросоюзу прагнуть провести переговори з Трампом перед його зустріччю з Путіним.