ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2153
Час на прочитання
4 хв

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті: чому це шок і політичне приниження для Європи

Той факт, що зустріч Трампа та Путіна відбудеться саме в Будапешті, став для ЄС політичним приниженням. Євросоюз і без того відсунули на другий план у переговорах про мир в Україні, а також у плані врегулювання конфлікту в Газі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Дональд Трамп і Володимир Путін

Дональд Трамп і Володимир Путін / © Getty Images

Оголошення президента США Дональда Трампа про майбутню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті для обговорення війни в Україні стало справжнім шоком для європейських столиць. Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, схоже, насолоджується моментом — як «кіт, що з’їв сметану».

Про це йдеться у статті The Telegraph.

В Євросоюзі Орбана давно вважають найвідданішим союзником Кремля. Він неодноразово вступав у конфлікти з президентом України Володимиром Зеленським і систематично виступав проти західних санкцій, запроваджених через російське вторгнення.

У межах НАТО та ЄС Орбан часто порушує єдність — саміти щодо України регулярно завершуються рішеннями, які підтримують усі, крім Угорщини.

Відносини між Будапештом і Києвом залишаються «нижче нуля». Орбан неодноразово обіцяв заблокувати вступ України до ЄС і продовжує стверджувати, що Київ «переслідує» угорську меншину.

Попри суперечливу позицію, Орбан зберіг тісні зв’язки з Трампом. Президент США уже публічно підтримав угорського прем’єра напередодні парламентських виборів наступного року.

Переваги для Орбана та розчарування в ЄС

Для Орбана, який позиціонує себе як «борця за мир», майбутній саміт супердержав став вагомим досягненням як для лідера невеликої країни з населенням 9,5 млн осіб.

Ця подія розчарувала тих у ЄС, хто сподівався, що Орбана зможе змістити його головний суперник — проєвропейський політик Петер Мадяр, який зараз лідирує в опитуваннях.

Орбан свідомо культивує образ «поганого хлопця Брюсселя», створюючи пан’європейську мережу євроскептичних партій, які прагнуть повернути державам більше влади, відібраної Єврокомісією. Його часто критикують у ЄС за жорстку антиміграційну політику, що передбачала утримання біженців у транзитних зонах між прикордонними парканами.

Минулого року прем’єр Угорщини викликав обурення у європейських партнерів своєю «мирною місією» до Києва, Москви та Пекіна, ставши першим лідером ЄС, який відкрито зустрівся з Путіним після початку повномасштабної війни. Європейські дипломати поспішили уточнити, що Орбан «не говорить від імені ЄС», навіть попри те, що Будапешт тоді головував у Раді Євросоюзу.

Брюссель намагався реваншуватися, коли у вересні Трамп розкритикував ЄС за закупівлю російської нафти — європейські дипломати одразу нагадали, що найбільший покупець цієї нафти — саме Угорщина.

Після початку повномасштабної війни в Україні Будапешт підписав нову енергетичну угоду з Москвою, пояснивши це відсутністю виходу до моря. Водночас під тиском США Угорщина почала шукати альтернативних постачальників.

Чому зустріч Трампа і Путіна в Будапешті — приниження для ЄС?

Той факт, що зустріч Трампа та Путіна відбудеться саме в Будапешті, став для ЄС політичним приниженням. Євросоюз і без того відсунули на другий план у переговорах про мир в Україні, а також у плані врегулювання конфлікту в Газі.

Додатковий резонанс створює рішення Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду після того, як МКС видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Ордер на арешт Путіна, який також видано МКС, не матиме наслідків для Угорщини — вона відмовилася виконувати такі зобов’язання та підтримує тісні зв’язки з іншими союзниками Трампа, зокрема Нетаньягу та колишнім президентом Бразилії Жаїром Болсонару.

Країна, яку більшість членів ЄС фактично ізолювала, тепер опинилася в центрі уваги завдяки Трампу, який вважає, що Євросоюз створено, щоб «використовувати США».

Під час саміту щодо Гази в Єгипті цього тижня президент США звернувся до Орбана зі сцени:

«Ми любимо Віктора. Ти фантастичний, гаразд? Я знаю, багато хто зі мною не погоджується, але важливо тільки те, що думаю я», — сказав Трамп, стоячи перед європейськими лідерами, серед яких були прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та британський прем’єр Кір Стармер.

Президент США, очевидно, не сумнівається у словах Орбана про те, що ЄС нібито нав’язує Угорщині свої «вокі» та глобалістські цінності.

Даруючи Орбану «подарунок» у вигляді мирного саміту, Трамп не лише дякує за лояльність, а й зміцнює свій курс на поширення руху MAGA у світі. Крім того, це зручний спосіб «дратувати лібералів» у ЄС та поза його межами.

Нагадаємо, напередодні зустрічі з Зеленським у США, що відбудеться 17 жовтня, Трамп дві години розмовляв по-телефону з Путіним. Після цього очільник Білого дому анонсував зустріч із російським диктатором у Будапешті, де зокрема обговорюватиметься тема завершення війни в Україні.

Трамп також сказав, що обговорить з конгресменами нові санкції проти Росії, водночас заявивши, що зараз «не ідеальний час» для нових обмежень після його розмови з Путіним.

Тай щодо крилатих ракет Tomahawk для України президент США засумнівався після розмови з очільником Кремля. Трамп сказав, що не може виснажувати власний запас, наголосивши, що Tomahawk «потрібні й для Сполучених Штатів Америки теж».

Дата публікації
Кількість переглядів
2153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie