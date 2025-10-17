Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті: чому це шок і політичне приниження для Європи

Дональд Трамп і Володимир Путін / © Getty Images

Оголошення президента США Дональда Трампа про майбутню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті для обговорення війни в Україні стало справжнім шоком для європейських столиць. Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, схоже, насолоджується моментом — як «кіт, що з’їв сметану».

Про це йдеться у статті The Telegraph.

В Євросоюзі Орбана давно вважають найвідданішим союзником Кремля. Він неодноразово вступав у конфлікти з президентом України Володимиром Зеленським і систематично виступав проти західних санкцій, запроваджених через російське вторгнення.

У межах НАТО та ЄС Орбан часто порушує єдність — саміти щодо України регулярно завершуються рішеннями, які підтримують усі, крім Угорщини.

Відносини між Будапештом і Києвом залишаються «нижче нуля». Орбан неодноразово обіцяв заблокувати вступ України до ЄС і продовжує стверджувати, що Київ «переслідує» угорську меншину.

Попри суперечливу позицію, Орбан зберіг тісні зв’язки з Трампом. Президент США уже публічно підтримав угорського прем’єра напередодні парламентських виборів наступного року.

Переваги для Орбана та розчарування в ЄС

Для Орбана, який позиціонує себе як «борця за мир», майбутній саміт супердержав став вагомим досягненням як для лідера невеликої країни з населенням 9,5 млн осіб.

Ця подія розчарувала тих у ЄС, хто сподівався, що Орбана зможе змістити його головний суперник — проєвропейський політик Петер Мадяр, який зараз лідирує в опитуваннях.

Орбан свідомо культивує образ «поганого хлопця Брюсселя», створюючи пан’європейську мережу євроскептичних партій, які прагнуть повернути державам більше влади, відібраної Єврокомісією. Його часто критикують у ЄС за жорстку антиміграційну політику, що передбачала утримання біженців у транзитних зонах між прикордонними парканами.

Минулого року прем’єр Угорщини викликав обурення у європейських партнерів своєю «мирною місією» до Києва, Москви та Пекіна, ставши першим лідером ЄС, який відкрито зустрівся з Путіним після початку повномасштабної війни. Європейські дипломати поспішили уточнити, що Орбан «не говорить від імені ЄС», навіть попри те, що Будапешт тоді головував у Раді Євросоюзу.

Брюссель намагався реваншуватися, коли у вересні Трамп розкритикував ЄС за закупівлю російської нафти — європейські дипломати одразу нагадали, що найбільший покупець цієї нафти — саме Угорщина.

Після початку повномасштабної війни в Україні Будапешт підписав нову енергетичну угоду з Москвою, пояснивши це відсутністю виходу до моря. Водночас під тиском США Угорщина почала шукати альтернативних постачальників.

Чому зустріч Трампа і Путіна в Будапешті — приниження для ЄС?

Той факт, що зустріч Трампа та Путіна відбудеться саме в Будапешті, став для ЄС політичним приниженням. Євросоюз і без того відсунули на другий план у переговорах про мир в Україні, а також у плані врегулювання конфлікту в Газі.

Додатковий резонанс створює рішення Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду після того, як МКС видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Ордер на арешт Путіна, який також видано МКС, не матиме наслідків для Угорщини — вона відмовилася виконувати такі зобов’язання та підтримує тісні зв’язки з іншими союзниками Трампа, зокрема Нетаньягу та колишнім президентом Бразилії Жаїром Болсонару.

Країна, яку більшість членів ЄС фактично ізолювала, тепер опинилася в центрі уваги завдяки Трампу, який вважає, що Євросоюз створено, щоб «використовувати США».

Під час саміту щодо Гази в Єгипті цього тижня президент США звернувся до Орбана зі сцени:

«Ми любимо Віктора. Ти фантастичний, гаразд? Я знаю, багато хто зі мною не погоджується, але важливо тільки те, що думаю я», — сказав Трамп, стоячи перед європейськими лідерами, серед яких були прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та британський прем’єр Кір Стармер.

Президент США, очевидно, не сумнівається у словах Орбана про те, що ЄС нібито нав’язує Угорщині свої «вокі» та глобалістські цінності.

Даруючи Орбану «подарунок» у вигляді мирного саміту, Трамп не лише дякує за лояльність, а й зміцнює свій курс на поширення руху MAGA у світі. Крім того, це зручний спосіб «дратувати лібералів» у ЄС та поза його межами.

Нагадаємо, напередодні зустрічі з Зеленським у США, що відбудеться 17 жовтня, Трамп дві години розмовляв по-телефону з Путіним. Після цього очільник Білого дому анонсував зустріч із російським диктатором у Будапешті, де зокрема обговорюватиметься тема завершення війни в Україні.

Трамп також сказав, що обговорить з конгресменами нові санкції проти Росії, водночас заявивши, що зараз «не ідеальний час» для нових обмежень після його розмови з Путіним.

Тай щодо крилатих ракет Tomahawk для України президент США засумнівався після розмови з очільником Кремля. Трамп сказав, що не може виснажувати власний запас, наголосивши, що Tomahawk «потрібні й для Сполучених Штатів Америки теж».