Зустріч Трампа і Путіна в Угорщині: чи зможе “фюрер” безперешкодно в’їхати до ЄС

Володимир Путін. / © Associated Press

“Фюрерові” РФ Володимиру Путіну не заборонений в’їзд на територію Євросоюзу. Санкції стосуються лише його активів. Тому це не є перешкодою для його ймовірної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер на брифінгу в Брюсселі, повідомляє The Guardian.

За її словами, країни-члени ЄС мають право в індивідуальному порядку робити виняток із заборони на виконання рейсів російськими літаками на території ЄС.

“Щодо Путіна і Лаврова запроваджено заморожування активів, але вони не перебувають безпосередньо під забороною на в'їзд”, - наголосила вона.

Гіппер акцентувала, що їхня зустріч іще не підтверджена. Мовляв, тому Брюссель поки не буде коментувати гіпотетичні сценарії, “але якщо вона відбудеться, то вони фактично не підпадають під заборону на в'їзд”.

Стосовно позиції Європейської комісії щодо зустрічі Трампа та Путіна на території ЄС речник Улоф Гілл сказав, що президент фон дер Ляєн “вітає будь-які кроки, які ведуть до справедливого та міцного миру в Україні”.

“Якщо запропонована зустріч слугує цій меті, ми будемо її вітати”, - наголосив він.

Нагадаємо, 16 жовтня після розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп повідомив про те, що вони готові знову зустрітися. Місцем проведення зустрічі стане угорський Будапешт. Очільник Білого дому заявив, мовляв, хоче “подивитися, чи зможемо ми покласти край цій „безславній“ війні між Росією та Україною”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення провести зустріч Трампа і Путіна в Угорщині було спільним. Вона може відбутися протягом двох тижнів “або трохи пізніше”. Організацію цих переговорів розпочнуть опрацьовувати очільник МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар Марко Рубіо, каже він.