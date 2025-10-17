Зустріч Трампа і Путіна в Угорщині: Пєсков зробив заяву

Дмитро Пєсков і Володимир Путін. / © Associated Press

Зустріч американського лідера Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна може відбутися протягом двох тижнів “або трохи пізніше”.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Це спільне розуміння, що не потрібно нічого відкладати у довгу скриньку", - висловився прессекретар “фюрера”.

Також він каже, що начебто рішення про можливе проведення саміту Росія-США в Угорщині було взаємним двостороннім процесом.

“Угорщина як країна і НАТО, і ЄС займає особливу позицію з погляду відстоювання своїх інтересів, що викликає повагу до Путіна і Трампа”, - заяви Пєсков.

З його слів, нібито зараз немає конкретики щодо польоту Путіна до Угорщини, де мала б відбутися зустріч з президентом США. Натомість, вихвалився Пєсков, для цього “є воля президентів”.

Організацію цих переговорів розпочнуть опрацьовувати очільник МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар Марко Рубіо, каже він.

"Спочатку зателефонують і зустрінуться вони, почнуть обговорювати всі питання. Запитань багато, потрібно визначити команди і так далі. Тому все буде поетапно", - заявив представник адміністрації Путіна.

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Лідери вирішили зустрітися в Будапешті, щоб, як заявив президент США, “подивитися, чи зможемо ми покласти край цій „безславній“ війні між Росією та Україною”.