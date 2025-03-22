Зустріч Трампа і Путіна: Віткофф повідомив нові деталі

Зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиро Путіним відбудеться найближчим часом.

Про це спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф сказав в інтерв'ю Bloomberg TV.

"Нам не потрібні великі всеосяжні дискусії, які були проведені і завершені вчора між двома лідерами. Вони домовилися про шлях до певних умов припинення вогню сьогодні і до повного припинення вогню, яке буде обговорюватися найближчими днями. Я думаю, що за пару тижнів ми до цього дійдемо. Тепер справа за технічними командами, які мають розставити всі крапки над "і", і всі зацікавлені в цьому процесі", — сказав Віткофф.

Він також зазначив, що у Трампа та Путіна "є взаєморозуміння ситуацій".

Нагадаємо, 18 березня відбулася тривала телефонна розмова між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, де вони говорили про російсько-українську війну. Щодо можливого 30-денного перемирʼя, то в Кремлі висунули додаткові умови: зокрема, Москва вимагає зупинення мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ.

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