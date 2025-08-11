Зустріч Трампа і Путіна: західний аналітик назвав найгірший для України сценарій

Зустріч Трампа і Путіна / © Reuters

Найгіршим сценарієм зустрічі президентів США та РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна для України буде укладення несправедливої угоди.

Про це сказав нідерландський аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень (HCSS) Патрік Болдер, передає «Укрінформ».

Він вважає, що так звана мирна угода може змусити Україну відмовитися від територій Донбасу, а це є неприйнятним як для президента Володимира Зеленського, так і для українського народу.

Болдер підкреслив, що Путін прагне створити образ розсудливого лідера, готового до переговорів, але уникає прямого діалогу із Зеленським. На думку експерта, Путін усвідомлює, що український президент добре розуміє ситуацію і не погодиться на неприйнятні компроміси, наприклад, на передачу Росії значної частини територій.

«Найкращий сценарій — нічого не станеться. Навіть якщо це означає, що війна триватиме, але у світлі нинішніх стосунків між Путіним і Трампом це може бути навіть краще, ніж погана угода», — зазначив аналітик.

Патрік Болдер також нагадав про ненадійність Росії у дотриманні угод, посилаючись на Будапештський меморандум 1994 року. Він вважає, що Путін намагатиметься уникнути реальних гарантій, висуваючи умови, які можуть включати усунення Зеленського від влади та територіальні поступки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловився щодо майбутньої зустрічі із Володимиром Путіним, що відбудеться 15 серпня на Алясці.

Також стало відомо, що американський президент Трамп може змусити Україну піти на умови Росії заради багатомільярдної угоди з Кремлем.