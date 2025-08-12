ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

Зустріч Трампа і Путіна: Зеленський сказав, чи прийме Україна їхні домовленості

Володимир Зеленський наголосив, що жодні рішення щодо України не можуть бути ухвалені без її участі, і ніхто в країні їх не прийме.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президента США Дональд Трамп та Володимир Путін під час їхньої зустрічі в Алясці нічого про Україну без її участі ухвалити не можуть.

Про це глава держави сказав 12 серпня на форумі «Молодь тут».

Зеленський прокоментував майбутні переговори Трампи та Путіна в Алясці.

«Що стосується перемовин, в будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів. Але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме», — наголосив президент.

«Тому розмова президента Сполучених Штатів… і Путіна безумовно, може бути важливою для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть», — додав Зеленський.

Новина доповнюється
