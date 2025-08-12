- Дата публікації
Зустріч Трампа і Путіна: Зеленський сказав, чи прийме Україна їхні домовленості
Володимир Зеленський наголосив, що жодні рішення щодо України не можуть бути ухвалені без її участі, і ніхто в країні їх не прийме.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що президента США Дональд Трамп та Володимир Путін під час їхньої зустрічі в Алясці нічого про Україну без її участі ухвалити не можуть.
Про це глава держави сказав 12 серпня на форумі «Молодь тут».
Зеленський прокоментував майбутні переговори Трампи та Путіна в Алясці.
«Що стосується перемовин, в будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів. Але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме», — наголосив президент.
«Тому розмова президента Сполучених Штатів… і Путіна безумовно, може бути важливою для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть», — додав Зеленський.