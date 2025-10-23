ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
578
Час на прочитання
1 хв

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна може вплинути на війну в Україні: в РНБО сказали, як саме

Зустріч з главою Китаю може відбутися під час візиту Трампа до Південної Кореї наступного тижня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
В РНБО розповіли, як зустріч Трампа і Сі в Сеулі може змінити хід війни в Україні.

В РНБО розповіли, як зустріч Трампа і Сі в Сеулі може змінити хід війни в Україні. / © ТСН.ua

Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна в Південній Кореї наступного тижня може вирішити багато питань, зокрема є шанс щодо врегулювання війни в Україні.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, Росія для Китаю сьогодні це:

  • сировинний придаток;

  • інструмент у проксі-війні із Заходом.

У той же час, економіки США і Китаю дуже повʼязані, тому замість постійного протистояння там точно можуть знайти спільні інтереси, вважає керівник ЦПД.

«Трамп вже заявив, що говоритиме з Сі про війну РФ проти України. Китай є покупцем російських енергоресурсів. Також Китай зацікавлений у власній більшій присутності в Європі, де можна заробляти. Як мінімум, зустріч — це шанс», — підсумував він.

Раніше ми писали, як зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна може вплинути на переговори по врегулюванню війни Росії проти України.

Дата публікації
Кількість переглядів
578
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie