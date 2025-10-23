Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна може вплинути на війну в Україні: в РНБО сказали, як саме

В РНБО розповіли, як зустріч Трампа і Сі в Сеулі може змінити хід війни в Україні. / © ТСН.ua

Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна в Південній Кореї наступного тижня може вирішити багато питань, зокрема є шанс щодо врегулювання війни в Україні.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, Росія для Китаю сьогодні це:

сировинний придаток;

інструмент у проксі-війні із Заходом.

У той же час, економіки США і Китаю дуже повʼязані, тому замість постійного протистояння там точно можуть знайти спільні інтереси, вважає керівник ЦПД.

«Трамп вже заявив, що говоритиме з Сі про війну РФ проти України. Китай є покупцем російських енергоресурсів. Також Китай зацікавлений у власній більшій присутності в Європі, де можна заробляти. Як мінімум, зустріч — це шанс», — підсумував він.

