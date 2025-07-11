Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: Рубіо заявив про високу ймовірність переговорів

Рубіо заявив, що лідери США та Китаюможуть особисто зустрітись ще до кінця року / © ТСН.ua

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Державний секретар США Марко Рубіо у п’ятницю, 11 липня, провів «дуже конструктивну та позитивну» зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї на полях Регіонального форуму Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Куала-Лумпурі в Малайзії. За словами Рубіо, розмова з його китайським колегою робить зустріч між президентом США Дональдом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном «дуже ймовірною» вже цього року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зустріч Рубіо та Ван Ї стала однією з найвищих за рівнем взаємодій між двома країнами після повернення Трампа до Білого дому в січні. Вона ґрунтується на імпульсі двосторонніх зв’язків після того, як раніше цього тижня Трамп заявив про «дійсно хороші» відносини між Китаєм та США.

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«Існує сильне бажання з обох сторін зробити це. Думаю, шанси високі», — сказав Рубіо журналістам у Куала-Лумпурі, маючи на увазі особисту зустріч лідерів держав.

Він додав, що дві країни знайдуть «взаємоприйнятну дату».

Позитивна розмова між головними дипломатами збільшить шанси на зустріч на рівні лідерів, яка може ще більше послабити напруженість після їхнього торговельного перемир’я, хоча точки тертя все ще залишаються.

«Ми — дві великі, могутні країни, і завжди будуть питання, щодо яких ми не погоджуємося. Я думаю, є деякі сфери потенційної співпраці», — заявив Рубіо.

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У відповідь на питання, в яких саме сферах дві країни співпрацюватимуть, Рубіо зазначив, що США зроблять публічні оголошення з цього приводу пізніше. Він також посилався на «досить позитивну» останню взаємодію торгових представників минулого місяця в Лондоні, яка підтвердила угоду про призупинення високих тарифів на китайську продукцію на 90 днів.

Пекін також позитивно відгукнувся про зустріч, назвавши її «прагматичною та конструктивною», згідно із заявою МЗС Китаю. Обидві країни домовилися посилити комунікацію та діалог по дипломатичних каналах на всіх рівнях. Ван Ї наголосив на необхідності перетворити консенсус між лідерами держав на конкретні дії та висловив надію, що США ставитимуться до Китаю «об’єктивно, раціонально та прагматично».

Ознаки того, що обидві сторони починають виконувати свої попередні обіцянки, з’явилися в останні тижні: Китай погодився відновити поставки рідкоземельних елементів, а США запропонували послабити деякі експортні обмеження на етан, програмне забезпечення для проєктування чіпів та компоненти реактивних двигунів.

Міністр торгівлі США Говард Латнік заявив, що наступний раунд торгових переговорів розпочнеться на початку серпня, незадовго до закінчення терміну припинення дії мит.

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Нагадаємо, Китай не став союзником Росії, але, на думку Клімкіна, й не зацікавлений у її поразці. Пекін балансує вплив РФ як стратегічний актив у своїй антизахідній політиці. І саме тому Китай не дозволить Росії ні виграти, ні програти.