Перемир’я чи пастка?: CNN назвало основні моменти нової зустрічі Зеленського і Трампа

Зеленський і Трамп. / © Associated Press

Зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа у Флориді тривала близько трьох годин. Після її завершення глави держав не заявили про суттєвий прорив у виснажливих зусиллях щодо припинення війни.

Про висновки зустрічі Трампа із Зеленським повідомляє CNN.

Обидва президенти наголосили, що процес складний і займе більше часу. Ба більше — Трамп, незважаючи на ні що, висловив відносно прихильне ставлення до позицій агресорки Росії, але також похвалив Зеленського та вкотре наголосив, мовляв, впевнений, що мир близько.

За словами Трампа, команди США, України та Європи продовжать зустрічатися протягом наступних тижнів. Також очікується, що він знову поговорить з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Основні висновки з недільної зустрічі

1. Війна або закінчиться, або триватиме довго

Трамп продовжує наполягати, мовляв, не має жодних термінів для завершення війни в Україні. Втім, він наголосив на інтенсивності переговорів, які від США очолюють його посланник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Мовляв, настав найкращий час, щоб покласти край майже чотирирічній війні.

«Я думаю, що ми перебуваємо на завершальній стадії переговорів, і побачимо. Це або закінчиться, або триватиме ще довго, і мільйони людей будуть убиті», — сказав Трамп.

CNN зауважує, що Трамп розчарований темпами мирних переговорів і по черзі звинувачує то Зеленського, то Путіна у нездатності припинити конфлікт. Під час своєї виборчої кампанії він неодноразово заявив, що зможе вирішити війну протягом 24 год. після вступу на посаду. Однак тепер він каже, що це складніше. Зокрема тому, що йому не вдалося налагодити теплі особисті стосунки з Путіним.

«Є одне чи два дуже складних питання, дуже складні питання, але я думаю, що ми справляємося дуже добре. Ми досягли значного прогресу сьогодні, але насправді ми досягли цього за останній місяць. Це не угода за один день, це дуже складна справа», — невпевнено висловився очільник Білого дому, що лише підкреслює труднощі у врегулюванні.

2. Путіна не було, але його не забули

Видання зауважує, що фізична відсутність Володимира Путіна на переговорах у неділю не означала, що його присутність не відчувалася. Трамп розмовляв з «фюрером» понад годину до початку переговорів із Зеленським. Про розмову, кажуть у Кремлі, просив президент США.

«Це закономірність, яка непокоїла прихильників України в минулому: перед зустріччю із Зеленським Трамп вислуховує точку зору Путіна, а наступна зустріч відбувається не так. Така ж послідовність повторилася в жовтні, коли — після розмови з Путіним — Трамп відмовився постачати Україні нові ракети далекого радіуса дії, хоча раніше здавалося, що він відкритий до цієї ідеї», — наголошує CNN.

Цього разу розмова Трампа з Путіним не виключила позитивної зустрічі із Зеленським. Але Трамп похвалив Путіна в одній сфері: як той впорався із Запорізькою АЕС, що є ключовим каменем спотикання в переговорах.

Трамп заявив, мовляв, на його думку, очільник Кремля все ще серйозно налаштований на мир: «Він хоче, щоб це сталося. Він хоче це побачити. Він дуже рішуче мені це сказав, я йому вірю».

3. Останні 10%

Перед зустріччю у Флориді Володимир Зеленський заявив, що 90% умов мирного плану було узгоджено. Це повторює цифру, яку озвучували американські чиновники. Пізніше президент України назвав ту саму цифру, хоча Трамп сказав, що йому не подобається використовувати відсотки.

«Однак саме решту 10% виявилося так важко вирішити, на що натякав Зеленський. Основними каменями спотикання є доля атомної електростанції та питання територій», — йдеться у матеріалі.

Втім, Трамп припустив, що начебто краще зробити територіальні поступки зараз — до подальшого вторгнення армії РФ.

«Частину цієї землі вже захоплено. Частину цієї землі можуть захопити протягом наступних кількох місяців. І чи не краще вам укласти угоду зараз?» — висловився він.

Зауважимо, що напередодні зустрічі Зеленський продемонстрував гнучкість, заявивши, що готовий винести будь-яку мирну угоду на референдум. Втім, для його проведення необхідне припинення вогню. Проте Москва навідріз відмовилася від цього.

Однак під час телефонної розмови Трампа з Путіним обидва лідери заявили, мовляв, «загалом поділяють схожі погляди» на те, що тимчасове перемир’я лише затягне конфлікт в Україні. Після зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що «ми наближаємося до угоди» щодо долі регіону, яку він назвав «одним із головних питань».

4. Складні стосунки

Перша зустріч президентів у лютому під час другого терміну Трампа була катастрофічною. Втім, жодні з їхніх наступних переговорів не переросли в таку гостроту. Вітаючи Зеленського маєтку в Палм-Біч, Трамп висловив йому похвалу.

«Цей джентльмен дуже наполегливо працював і дуже хоробрий, і його люди дуже хоробрі», — сказав американський лідер.

Зеленський розпочав і завершив свою промову з подяки Трампу. Примітно, що президент США та віцепрезидент Джей Ді Венс у лютому дорікнули українському президентові за те, що він начебто не висловив подяки американським лідерам за їхню роль у посередництві.

CNN зауважує, що раніше Трамп використовував Мар-а-Лаго для розвитку більш особистих стосунків зі своїми світовими колегами, включаючи китайського лідера Сі Цзіньпіна та покійного прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

«Хоча це, схоже, не було безпосередньою метою недільної зустрічі — Зеленський приїхав до Палм-Біч, бо Трамп проводить тут свята — обстановка все ж забезпечила менш офіційний фон, ніж Овальний кабінет або кімната засідань Кабінету міністрів Білого дому», — йдеться у статті.

Нагадаємо, 28 грудня у Флориді відбулася зустріч Зеленського з Трампом. Лідери та делегації зустрілися на робочий обід в особистій резиденції Трампа в Мар-а-Лаго. Окрім того, у ЗМІ з’явилися повідомлення, що американський президент пригощає українську делегацію курячим бульйоном, стейками, картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого Трампа.