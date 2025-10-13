- Дата публікації
Зустріч Трампа і Зеленського: дипломат розкрив можливі теми розмов
Під час можливої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського будуть обговорювати Tomahawk, імпічмент Трампа та ключові питання українсько-російської війни.
Можлива зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського може свідчити про готовність Трампа встановити довірливі відносини, але лише за умови виконання певних вимог.
Про це в ефірі Еспресо розповів дипломат, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур.
За його словами, поспіх Трампа щодо зустрічі зумовлений успіхом у Газі та бажанням зосередитися на українсько-російській війні.
“Можливо, він хоче обговорити якісь принципові питання… буде продовжено тему щодо Tomahawk”, — зазначив Шамшур.
Дипломат також вважає, що на порядку денному може з’явитися й питання першого імпічменту Трампа 2019 року. Він підкреслив: зустріч може слугувати сигналом, що Трамп готовий встановити довірливі відносини з Зеленським, але для цього “потрібно буде зробити те й те”. Шамшур додав, що такий розвиток подій не варто виключати, адже попередній досвід демонструє, що Трамп здатен діяти саме так.
Раніше ми повідомляли, що у п’ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні може відбутися зустріч між президентом Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом.