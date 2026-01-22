Зустріч Трампа і Зеленського пішла не за планом: FT розкрила деталі напруженої зустрічі у Давосі

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський сподівався завершити оформлення угод про економічне відновлення України та післявоєнну безпеку під час зустрічей з Дональдом Трампом та європейськими лідерами в Давосі цього тижня. Але все пішло не за планом.

Про це повідомляє Financial Times, аналізуючи підсумки переговорів.

Документи були готові

За даними видання, українська сторона провела серйозну підготовчу роботу. Тексти угод були попередньо узгоджені з американськими посадовцями ще до початку саміту.

Очікувалося, що лідери лише засвідчать ці домовленості. Проте все пішло не за сценарієм Києва. Документи залишилися «незавершеними і непідписаними».

Трамп не дав гарантій

Дональд Трамп залишив швейцарський курорт після годинної зустрічі з українським президентом. Як зазначає FT, сторони розійшлися, «не взявши на себе зобов’язань щодо жодної угоди».

Видання називає такий фінал «невдачею для Зеленського», який намагався змусити свого американського колегу взяти на себе подальші зобов’язання щодо підтримки України.

Замість чіткого документа з гарантіями, Київ отримав лише продовження невизначеності щодо позиції Білого дому в питанні довгострокової безпеки та економічної допомоги.

Нагадаємо, Зеленський виступив з пропозицією створити Об’єднані збройні сили Європи, які могли б ефективно захищати континент від зовнішньої агресії. Ініціатива пролунала на тлі побоювань щодо загрози з боку Росії.