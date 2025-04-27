Зустріч Трампа і Зеленського подарувала українцям проблиск надії – NYT

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Ватикані. / © Офіс президента України

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Позиції Дональда Трампа серед українців залишалися вкрай слабкими. Проте одна заява, зроблена ним після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Ватикані, викликала обережний оптимізм.

Про це пише The New York Times.

У своєму дописі на Truth Social Трамп поставив питання: чому президент Росії Володимир Путін продовжує агресію, тоді як США намагаються стати посередниками у мирних переговорах.

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“Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче закінчувати війну, а просто тягне час”, — написав Трамп, додавши, що з Путіним, можливо, доведеться “звертатися інакше”.

Ця заява стала для України важливою, особливо на тлі того, що США просувають мирний план, який передбачає поступки Москві: відмову Києва від вступу до НАТО, обмежені гарантії безпеки та офіційне визнання Криму російським. Україна категорично відкинула таку пропозицію.

Нова позиція Трампа стала для багатьох сигналом, що, можливо, адміністрація не примусить Київ ухвалити невигідний мир. Перший натяк на зміну риторики прозвучав після масованої російської ракетної атаки на Київ, яка забрала 12 життів і поранила майже 90 людей. Трамп звернувся до Путіна: “Володимир, СТОП!”.

Суботня зустріч у Римі тривала близько 15 хвилин, але мала символічне значення. Фотографії, опубліковані українською стороною, показали Зеленського і Трампа, які сидять віч-на-віч і розмовляють як рівні — різкий контраст із невдалою зустріччю у Вашингтоні на початку року.

На думку Володимира Дубовика, директора Центру міжнародних досліджень Одеського університету, можливість донести свою позицію безпосередньо до Трампа була дуже важливою для Києва:

“Команда Трампа останнім часом була занадто під впливом кремлівських наративів. Ця розмова могла змінити їхнє бачення ситуації”.

Українці, опитані в Києві, визнали, що Трамп часто змінює свою думку. Проте вони були обережно оптимістичні: Білий дім назвав зустріч “дуже продуктивною дискусією”.

Навіть короткий діалог між Зеленським і Трампом став для українців важливим сигналом змін. Адже раніше адміністрація Трампа часто демонструвала поблажливе ставлення до Путіна і неприязнь до українського лідера.

Саме тому заяви Трампа на Truth Social після зустрічі багато українців сприйняли як своєрідне підтвердження того, про що вони попереджали вже давно: Путіну не можна вірити. Росія захопила Крим ще у 2014 році. Відтоді Україна веде боротьбу на Донбасі, де Росія регулярно порушувала умови мирних угод, укладених для припинення бойових дій. Також Путін неодноразово запевняв, що не планує повномасштабного вторгнення в Україну — аж до моменту, коли російські війська перетнули кордон у 2022 році.

Саме через цю історію Україна завжди наполягала, що будь-яка мирна угода з Росією повинна містити реальні гарантії безпеки, а також домагалася членства в НАТО, хоча ця мета була відкладена.

Речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу, який транслювало російське державне телебачення в неділю, заявив, що обговорювати умови можливої мирної угоди ще зарано, підкресливши, що переговори не ведуться публічно.

Україна зі свого боку просуває власний варіант мирного плану, який передбачає залучення європейських миротворчих сил за підтримки США. У соцмережах після суботньої зустрічі Зеленський повідомив, що вони з Трампом обговорювали “повне і беззастережне припинення вогню” та “стійкий мир, який запобігатиме новій війні”, не розкриваючи деталей розмови.

Трамп не раз заявляв, що Україна програє війну і не має достатніх важелів для укладання вигідної угоди з Росією — це його типовий прагматичний підхід до міжнародної політики, який часто суперечить позиції інших західних лідерів. Деякі важелі тиску Україна вже втратила: в суботу головнокомандувач російських військ заявив, що Москва повністю контролює Курську область — більше ніж через вісім місяців після українського вторгнення. Водночас українські офіційні особи у неділю заперечували втрату регіону.

Міністерка економіки Юлія Свириденко, близька соратниця Зеленського, назвала зустріч двох президентів “можливістю рухатися вперед і будувати справжній мир на основі сили”. У соцмережах вона наголосила, що лише посилення санкцій і додатковий тиск на Росію здатні зупинити війну.

Після зустрічі Зеленського і Трампа сенатор-республіканець Ліндсі Грем, раніше один із найпалкіших союзників України, але останнім часом більш обережний у своїх оцінках, похвалив адміністрацію Трампа за спроби домовитися про припинення вогню. Він також підтримав ідею посилення санкцій проти Москви.

Попри позитивні сигнали від суботньої зустрічі, тиск на Україну щодо укладання угоди лише зростає — як усередині країни, так і з боку США. Мер Києва Віталій Кличко, який має напружені стосунки з Зеленським, у коментарі BBC після масованої ракетної атаки припустив, що, можливо, час обговорювати передачу частини територій в обмін на мир, принаймні тимчасово. Зеленський також визнав, що Україна може розглянути питання поступок — за умови надання гарантій безпеки, таких як членство в НАТО.

Навіть попри позитивні враження від суботньої розмови, напруга у відносинах між Зеленським і Трампом залишилася. Після першої короткої бесіди український представник анонсував другу зустріч у суботу, однак Трамп поспішно залишив Ватикан після церемонії прощання з Папою Франциском, щоб встигнути повернутися на свій гольф-курорт у Нью-Джерсі. Українська сторона пояснила скасування повторної розмови “щільним графіком обох президентів”.